Diretta Modena Piacenza/ Streaming video Rai: bel derby in Superlega volley

Modena Piacenza, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Stefano Caretti naturalmente presso il PalaPanini di Modena, sarà il grande derby emiliano che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 9 ottobre 2022, come posticipo di spicco per la seconda giornata della Superlega di volley maschile, un nuovo campionato di pallavolo che è cominciato settimana scorsa dopo la meravigliosa avventura della nostra Nazionale che ha portato l’Italia per la quarta volta al titolo iridato nella sua storia, una impresa che è giusto ricordare anche adesso che i club sono tornati al centro dell’attenzione.

Sotto i riflettori in questa diretta di Modena Piacenza ci saranno due squadre che hanno scritto pagine di storia della nostra pallavolo, naturalmente Modena in maniera speciale ma anche Piacenza. Per rimanere alla stretta attualità, la prima giornata ha visto sia la Valsa Group Modena sia la Gas Sales Bluenergy Piacenza perdere al tie-break e quindi ottenere un punto, ma naturalmente adesso per entrambe l’obiettivo sarà muovere la classifica in maniera più significativa, andando a caccia della prima vittoria. La posta in palio quindi è già intrigante: la diretta di Modena Piacenza saprà regalarci sorprese?

DIRETTA MODENA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite della seconda giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Modena Piacenza sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA MODENA PIACENZA: IL CONTESTO

La diretta di Modena Piacenza ci presenterà oggi un bel derby emiliano che ci ricorda come questa regione sia stata la “culla” del volley italiano. Modena può mettere sul piatto un blasone inavvicinabile per chiunque, ma nella scorsa stagione non è andata oltre il quarto posto, che da quelle parti non può mai bastare. Provare a fare meglio tuttavia non sarà facile, perché Civitanova, Perugia e Trento (in rigoroso ordine alfabetico) sembrano superiori e perché il cammino di Modena è iniziato con una sconfitta per 3-2 a Padova.

Anche Piacenza ha debuttato nella nuova Superlega con una sconfitta cinque set, per di più davanti al pubblico amico e cedendo 2-3 al cospetto di Verona. L’obiettivo in questo caso dovrebbe essere quello di disputare un campionato simile a quello della scorsa stagione, che aveva visto Piacenza chiudere a un ottimo sesto posto e raggiungere anche le semifinali di Coppa Italia. La Gas Sales Bluenergy è attesa anche dall’avventura in Challenge Cup, oggi per entrambe le formazioni emiliane il derby potrà dare le prime risposte significative circa gli orizzonti in questa stagione.











