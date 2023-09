DIRETTA/ Modena Pisa (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 2 settembre 2023)

DIRETTA MODENA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In attesa della diretta Modena Pisa, vediamo come arrivano alla sfida per la 4^ giornata di Serie B le due squadre osservando il resoconto degli incroci passati. Le due formazioni si sono affrontate per la prima volta nel ’99 in Lega Pro; zero squilli da parte di entrambe nel turno d’andata. Diverso invece il responso al termine del match di ritorno con i modenesi vincenti per 0-2 all’ombra della torre pendente. Tornando ai tempi recenti, Modena e Pisa si sono affrontate anche nella precedente stagione della serie cadetta.

All’andata un rocambolesco 4-2 in favore del Pisa; il ritorno invece sono stati i modenesi a portare a casa i tre punti con una vittoria casalinga di misura. Nel computo totale, su 10 incontri ben 5 sono stati i pareggi; due vittorie per il Modena e tre invece per il Pisa. Il prossimo impegno sarà certamente combattuto con la squadra di casa a quota due vittorie consecutive e con gli ospiti sconfitti in casa dal Parma nell’ultimo turno. (Agg. Valerio Beck)

MODENA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Modena Pisa, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Il tecnico del Modena, Bianco, può senz’altro ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori nel difficile scontro con il Cosenza. Anche se è stata una vittoria sofferta per 1-2, la partita ha dimostrato che i Canarini sono una squadra capace di lottare e resistere, qualità fondamentali in un campionato fisicamente impegnativo come la Serie B.

Gli sforzi di Strizzolo e Abiuso, soprattutto nel finale, hanno ribaltato una situazione di svantaggio, consentendo alla squadra emiliana di guadagnare altri 3 punti in classifica, anche se con una partita in più da disputare. Per quanto riguarda il Pisa di Aquilani, la sconfitta contro il Parma non dovrebbe abbattere il morale della squadra. Pochi giorni prima, il Pisa aveva ottenuto una vittoria importante contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, squadra retrocessa dalla Serie A. La partita contro il Parma è stata altrettanto combattuta fin dai primi minuti ed è culminata con due espulsioni, una per ciascuna squadra, evidenziando l’intensità del confronto.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PISA

Le probabili formazioni della diretta Modena Pisa, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ponsi, Pegreffi, Zaro, Oukhadda; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada, Manconi, Strizzolo. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Beruatto, Hermansson; Veloso, Marin; Arena, Valoti, D’Alessandro; Mlakar.

MODENA PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

