DIRETTA/ Modena Pistoiese streaming video tv. due i precedenti al Braglia

DIRETTA MODENA PISTOIESE: LO STORICO

La diretta di Modena Pistoiese si è già giocata allo Stadio Braglia ma solo in due occasioni. Le due squadre si sono trovate di fronte per la prima volta nella stagione 2001/02 quando militavano in Serie B. Il match d’andata a Pistoia terminò a reti inviolate, mentre il Modena fu in grado di riuscire a vincere al ritorno in casa il 25 febbraio 2002, una gara terminata col risultato finale di 1-0.

L’ultimo match tra le due invece è una gara disputata nell’agosto del 2017 per la seconda giornata della Coppa Italia di categoria. Dopo un grandissimo equilibrio gli ospiti erano stati in grado di trovare il pareggio al minuto 64 con Cauterucci. Quando tutto sembrava terminato i padroni di casa trovavano il pareggio grazie a un calcio di rigore realizzato con grande freddezza da Giorno. Nel finale i padroni di casa rimasero anche in dieci con un rosso diretto a Remedi che però di fatto non ebbe un impatto sul match ormai arrivato al suo termine. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA MODENA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Pistoiese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

QUASI UN TESTA-CODA!

Modena Pistoiese, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Canarini a un passo dalla vetta e capaci di proseguire nella loro serie sì, il successo sul campo dell’Ancona Matelica ha ulteriormente rilanciato l’azione dei gialloblu che hanno messo in fila la loro settima vittoria di fila in campionato, 21 punti che hanno trasformato completamente la classifica degli uomini di Tesser.

Dall’altra parte la Pistoiese resta terzultima in classifica dopo il pari 0-0 contro l’Entella: una prova gagliarda in cui gli Orange probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più, ma non sono riusciti a trovare il guizzo decisivo. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Modena in campionato dopo quasi 19 anni, dall’ultimo precedente del 25 febbraio 2002: allora le due formazioni militavano in Serie B e fu il Modena ad avere la meglio, vincendo di misura 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Modena Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Risponderà la Pistoiese allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pozzi, Sottini, Sabotic, Gennari, Ricci; Mal, Romano, Santoro; Pinzauti, Vano, Ubaldi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.20.

