Diretta/ Modena Pontedera streaming video tv: capolista non può sbagliare (Serie C)

DIRETTA MODENA PONTEDERA VERONA: PUNTI IN PALIO DECISIVI

La diretta di Modena Pontedera, partita valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C – Girone B, andrà in scena sabato 23 aprile a partire dalle ore 17.30. L’ultimo atto di una stagione che fino alla fine sta regalando grandi emozioni: la corsa alla promozione, infatti, si deciderà proprio in questi istanti sul campo dello Stadio Alberto Braglia. La capolista non può commettere errori, dato che la seconda in classifica, la Reggiana, ha solo due punti in meno. Gli ospiti, da parte loro, hanno invece poco da chiedere, dato che sono ormai salvi e con possibilità quasi nulle di approdare ai play-off.

I lombardi sono dunque certamente favoriti quest’oggi, ma avranno sulle loro spalle non poche pressioni. La voglia di festeggiare tra le mura amiche il ritorno in Serie B è enorme: sarà importante non farsi tradire dalle emozioni. È quello che è accaduto nello scorso turno, quando non sono riusciti a vincere in casa del Gubbio. Un solo punto conquistato in virtù di un calcio di rigore realizzato nel finale. È così che le loro sorti adesso sono ancora in bilico. I toscani, invece, non vincono addirittura da otto turni. L’ultimo risultato è la sconfitta contro il Siena. La speranza è quella di chiudere la stagione con un trionfo, che rappresenterebbe un clamoroso sgambetto alla capolista.

DIRETTA MODENA PONTEDERA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Modena Pontedera sarà trasmessa in televisione, dato che Sky Sport ha deciso di inserire il match valido per l’ultima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli abbonati all’emittenti potranno approfittare della visione sul canale designato del satellitare. L’evento sarà disponibile anche nella piattaforma Sky Go su smartphone, tablet e computer. Gli appassionati del campionato che non dispongono di tale abbonamento, ad ogni modo, potranno vedere la diretta Modena Pordenone come di consueto anche in streaming su Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Modena Pontedera non risentono di particolari assenze. Le due squadre potranno mettere in campo i loro uomini migliori. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-2-1: Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso. Gli ospiti invece risponderanno con un 3-4-1-2 presumibilmente così strutturato: Melgrati; Bakayoko, Espeche, Matteucci; Milani, Barba, Foglia, Perretta; Benedetti; Mutton, Magnaghi.

QUOTE MODENA PONTEDERA

Le quote della diretta Modena Pontedera, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per stra-favorita la capolista. La vittoria dei padroni di casa infatti, con il segno 1, è offerta a solo 1,10. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 7,50. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è invece addirittura quotato a 14,50.

