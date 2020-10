Diretta/ Modena Ravenna (Serie C) streaming video tv: Derby dell’Emilia-Romagna

DIRETTA MODENA RAVENNA: PADRONI DI CASA PER IL RISCATTO

Modena Ravenna, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Braglia di Modena. Derby dell’Emilia-Romagna con i padroni di casa in cerca di riscatto: il campionato del Modena era iniziato nel migliore dei modi, con due vittorie consecutive contro Gubbio e Vis Pesaro. Nel turno infrasettimanale però i canarini non sono riusciti a fare punti a Trieste, perdendo di misura e dunque lasciando la vetta della classifica. Il Ravenna invece dal posticipo del giovedì del turno infrasettimanale ha ricevuto un’importante iniezione di entusiasmo, battendo 2-1 la Vis Pesaro grazie alle reti messe a segno da Papa e Marozzi (quest’ultima, decisiva, a un solo minuto dal novantesimo) e mettendosi dunque nella condizione di riscattare i due precedenti ko subiti in casa contro il Sudtirol e successivamente sul campo della matricola Legnago Salus.

DIRETTA MODENA RAVENNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Modena Ravenna, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA RAVENNA

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Modena e Ravenna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Michele Mignani con un 4-3-3: Narciso; Bearzotti, Milesi, Pergreffi, Varutti; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi, Costantino, Spagnoli. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Magi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Raspa; Shiba, Alari, Jidayi, Zanoni; Meli, Papa, Bolis; Ferretti, Martignago, Sereni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Modena Ravenna grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,80, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,30, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,50 la posta scommessa.



