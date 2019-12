Diretta Modena Ravenna/ Streaming video tv: ospiti in affanno (Serie C)

Modena Ravenna, diretta dall’arbitro Daniele Virgilio, è l’anticipo della diciannovesima giornata del girone B del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 15.15 di sabato 14 dicembre presso lo stadio Alberto Braglia di Modena. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite per i padroni di casa, inframmezzate unicamente dalla sconfitta rimediata a Cesena (1-0). Successivamente, i gialloblù si sono imposti sulla Vis Pesaro (3-1) e hanno espugnato il Nereo Rocco di Trieste (0-1). Attualmente, occupano il nono posto in classifica a quota 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, per un totale di 21 reti messe a referto e 18 incassate. In caso di successo, i canarini aggancerebbero temporaneamente la Feralpisalò al settimo posto. Umore opposto, e non potrebbe essere altrimenti, tra gli ospiti, tredicesimi con 18 punti all’attivo insieme a Fermana e Vis Pesaro e, soprattutto, con appena due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Una situazione aggravata dalle 31 marcature subite, che fanno del reparto arretrato del Ravenna la peggior difesa del girone B di Serie C. Ritrovare la solidità difensiva rappresenta dunque l’imperativo categorico per Papa e compagni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire Modena Ravenna in diretta tv, sabato 14 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA RAVENNA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Modena Ravenna, sfida molto sentita anche per effetto della rivalità regionale e contornata dall’indifferibile necessità di accaparrarsi l’intera posta in palio. I padroni di casa dovrebbero adottare il 4-3-1-2, schierando Gagno fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo composto da Mattioli, Ingegneri, Zaro e Varutti. A centrocampo, accanto al playmaker Pezzella, agiranno De Grazia (interno di destra) e Davì (interno di sinistra), con Tulissi, match winner nell’ultimo turno di campionato contro la Triestina, pronto a cooperare con le punte Gomes e Spagnoli. Gli ospiti dovrebbero rispondere con il 3-5-2. In porta toccherà a Cincilla, mentre Ronchi, Nigretti e Sirri avranno il compito di proteggere il loro estremo difensore. In mediana, nel ruolo di centrocampista centrale ci sarà D’Eramo, affiancato dai suoi “scudieri” Papa e Selleri. Più larghi, sulle corsie laterali, troveranno collocazione Pellizzari e Purro. Tandem offensivo composto da Giuseppe Giovinco (fratello del più celebre Sebastian) e Nocciolini.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,70, mentre il segno 2, opzione più remunerativa, a 5,00. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,45 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA