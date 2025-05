DIRETTA MODENA REGGIANA, DERBY EMILIANO AL BRAGLIA

Si scende in campo giovedì 1 maggio 2025 dalle ore 15:00 per la diretta Modena Reggiana. Presso lo Stadio Alberto Braglia i padroni di casa si preparano ad affrontare un derby molto importante non solo per loro ma pure per gli ospiti. I gialloblu stanno infatti lottando per ottenere un posto in zona playoff dalla quale sono appena fuori con quarantaquattro punti, gli stessi di Bari e Cesena tra le quali si colloca, in nona posizione. Proprio il recente successo conquistato in trasferta contro i Galletti ha alimentato ulteriormente le speranze di poter puntare alla Serie A dei Canarini.

Dal canto suo la Reggiana si sta dando parecchio da fare per tentare di evitare la retrocessione in Serie C, dove giocherebbe nella stagione 2025/2026 vista l’attuale situazione di classifica. Diciottesimi con trentacinque punti, al pari del Cittadella alle sue spalle e di Sampdoria e Brescia che stanno invece davanti, ai granata basta un punto per agganciare la Salernitana, al momento aritmeticamente salva, ma anche il Mantova, a quota trentasette, ed il Sudtirol, a quota trentotto, sono a portata di tiro.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MODENA REGGIANA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Modena Reggiana sarà visibile su DAZN. La piattaforma proporrà il derby emiliano sul suo sito e la sua applicazione ufficiali in streaming a pagamento. Chi è abbonato non avrà problemi nel seguire la gara che non verrà comunque trasmessa in televisione.

MODENA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Modena Reggiana evidenziamo il possibile impiego del 3-4-2-1 con Gagno, Magnino, Zaro, Cauz, Di Pardo, Gerli, Cotali, Santoro, Palumbo, Caso e Pedro Mendes come schieramento di partenza scelto dal tecnico Mandelli per i padroni di casa. L’allenatore degli ospiti Dionigi dovrebbe invece propendere verso il modulo 4-3-3 con Bardi, Libutti, Lucchesi, Meroni, Fiamozzi, Reinhart, Ignacchiti, Sersanti, Portanova, Gondo e Vergara per impostare i suoi uomini.

DIRETTA MODENA REGGIANA, LE QUOTE

Le quote delle varie agenzie di scommesse sportive sembrano tutte concordare nell’indicare come i padroni di casa siano favoriti per l’esito finale della diretta Modena Reggiana. Per Sisal, ad esempio, la vittoria dei Canarini non va pagata oltre l’1.95 evidenziato dal segno 1 mentre le chance di successo degli ospiti sono decisamente inferiori. Il 2, equivalente al trionfo granata, è appunto quotato addirittura a 4.50 ed il segno x, che rappresenta il pareggio, ha invece maggiori possibilità di concretizzarsi essendo pagato a 3.00.