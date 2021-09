Diretta/ Modena Reggiana streaming video tv: classico derby emiliano (Serie C)

Modena Reggiana, in diretta lunedì 6 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Alberto Braglia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. Classico derby emiliano tra due compagini che hanno iniziato la stagione con buone ambizioni. Il Modena ha pareggiato in trasferta a Grosseto all’esordio, 0-0 su un campo comunque non facile e in un match insidioso. E’ partita con un secco 2-0 alla neopromossa Montevarchi la Reggiana, desiderosa di aggredire subito il vertice della classifica per sperare nell’immediato ritorno in Serie B, dopo la retrocessione dello scorso anno.

Al 27 ottobre 2019 risale l’ultimo match disputato a Modena tra le due squadre e fu la Reggiana ad imporsi, 0-1 con rete decisiva siglata da Scappini. Al 26 maggio 2019, quando entrambe le compagini militavano nel campionato di Serie D, risale invece l’ultima vittoria del Modena in casa contro la Reggiana, con un netto 4-1. Piazze importanti a confronto ma per puntare alla promozione servirà una continuità che il Modena l’anno scorso non ha avuto, mentre i granata dovranno fare attenzione al cambiamento di categoria.

DIRETTA MODENA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Reggiana è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA REGGIANA

Le probabili formazioni di Modena Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Renzetti; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Marotta, Ogunseye. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi; Laezza, Rozzio, Camigliano; Libutti, Del Pinto, Rossi, Radrezza, Contessa; Scappini, Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



