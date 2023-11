DIRETTA/ Modena Sampdoria video streaming tv: c’è una storia molto ricca (Serie B, 11 novembre 2023)

DIRETTA MODENA SAMPDORIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Modena Sampdoria vede scendere in campo due squadre che si sono trovate l’una contro l’altra in ben 26 occasioni. L’ago della bilancia risulta essere al centro di questa sfida presentando 9 vittorie per il Modena e altrettante per la formazione blucerchiata. Con 9 vittorie a testa le due formazioni presentano un grande equilibrio. Le restanti 8 partite sono terminate con le due formazioni che si sono divise la posta in palio.

Tra le gare da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2002 con il successo da parte del Modena con il risultato di 2-0. Questa sfida manca ormai dal 2012, precisamente dalla trentottesima giornata del campionato di serie B 2011-2012. Vittoria in trasferta per la Sampdoria grazie al duo Eder-Pozzi che riuscì a vincere la sfida gli ultimi minuti di gioco. Gara di andata dello stesso campionato terminata con un pareggio allo stadio Luigi Ferraris con il risultato di 1-1. Ad andare in rete Simone Bentivoglio per i blucerchiati e Maurizio Ciaramitaro per i canarini. (Marco Genduso)

MODENA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Sampdoria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Modena Sampdoria, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Modena continua a dimostrare una forma eccellente, aggiudicandosi sabato scorso la terza vittoria consecutiva con un 2-1 ottenuto sul campo del Catanzaro. Nonostante il gol iniziale calabrese di Vandeputte al 19′, gli emiliani sono riusciti a ribaltare la situazione. Il pareggio è stato firmato da Manconi al 27′, seguito dalla completa rimonta nel finale al 95′ con Bozhanaj. Questo successo ha fatto balzare i Canarini di Paolo Bianco in quarta posizione con 22 punti, a soli due punti dal Venezia al secondo posto.

Dall’altra parte, la Sampdoria arriva da una seconda vittoria casalinga consecutiva, ottenuta contro il Palermo con un 1-0 sabato scorso. La partita al Ferraris ha visto i blucerchiati giocare un primo tempo eccellente, coronato dal gol decisivo di Borini al minuto 44 (tap-in sul rigore parato da Pigliacelli). Questo successo ha portato la squadra di Andrea Pirlo a quota 10 punti, con un distacco di due punti dalla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Modena Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seculin; Oukhadda, Pergreffi, Zaro, Ponsi; Magnino, Palumbo, Guiebre; Tremolada, Duca; Manconi. Risponderà la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Askildsen; Esposito, Borini.

MODENA SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











