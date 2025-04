DIRETTA MODENA SASSUOLO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Modena Sassuolo? Facciamo un passo verso le statistiche in maniera tale da capire i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde in questa giornata. Cosi facendo troveremo anche delle soluzioni di tutto punto per una favorita o meno al pronostico statistico. Iniziamo parlando dei padroni di casa, una delle formazioni che più spinge sui singoliper risolvere le partite. Nona caso abbiamo la bellezza del 24% di gol messi a segno dopo due dribbling dalla treqiarti avversari a salire. Ma oggi hanno contro la prima della classe, con un attacco super che in media porta 2,1 reti ogni partita.

Ma attenzione, con il primo posto ormai al sicuro nelle ultime tre giornate i neroverdi hanno concesso 1,4 reti ai propri avversari. Quindi il Modena dovrebbe sfruttare l’occasione, soprattutto nei minuti centrali del secondo tempo dove il Sassuolo concede il 23% delle reti subite. Sarà sicuramente una aprtita da vivere, e noi la vivremo nel prossimo aggiornamento della diretta di Modena Sassuolo con il fischio iniziale e ovviamente il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Neroverdi verso la conquista del titolo

Alle 19.30 si terrà la diretta Modena Sassuolo sfida che vedrà scontrarsi due squadre rivali e che verosimilmente sarà molto importante per i tifosi e i giocatori in campo, per i gialloblù poi la partita sarà importante anche per motivi di classifica, che ora li vede fuori dalle posizioni valide per i playoff ma solo di pochi punti, non sarà facile vincere contro la capolista ma anche solo un punto li manterrebbe i corsa.

Per i neroverdi invece il campionato è quasi finito e l’esito dovrebbe essere quello che tutti si aspettavano e quello che è stato mostrato dall’inizio della stagione, ovvero il dominio degli emiliani e il ritorno in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio in Serie B.

Formazioni Modena Sassuolo, probabili protagonisti della sfida

La diretta Modena Sassuolo si giocherà allo Stadio Alberto Braglia e vista la sua importanza sarà giocata da Paolo Mandelli e Fabio Grosso al massimo delle loro possibilità e quindi con le migliori formazioni possibili, i canarini replicheranno il 3-4-2-1 che ha battuto il Pisa 1-2 in casa sua con Gagna, Magnino, Zaro e Cauz, Idrissi, Gerli, Santoro e Di Pardo, Palumbo e Caso e Gliozzi. La risposta dei neroverdi sarà affidata al solito 4-2-3-1 ma con qualche cambiamento dagli undici titolari che hanno perso 5-3 in casa del Palermo, Moldovan portiere, Toljan, Romagna, Muharemovic e Doig difensori, Boloca e Obiang mediani, Berardi, Pierini e Laurienté trequartisti e Moro unica punta.

Diretta Modena Sassuolo, quote e possibile esito finale

La diretta Modena Sassuolo ha una delle due squadre che sulla carta è nettamente favorita perché ha dimostrato di essere più forte per il suo percorso in campionato e per la rosa ricca di talento e giocatori che potrebbero tranquillamente far parte di una squadra di Serie A, per questo anche le quote che i bookmakers affidano ai tre possibili risultati sono così diverse, la vittoria del Modena padrone di casa è data a 3.00 su bet365 che assegna invece alla vittoria del Sassuolo il valore più basso pari a 2.35, il pareggio invece verrà pagato a 3.00.