DIRETTA/ Modena Spal streaming video tv: la storia del derby sorride ai canarini

DIRETTA MODENA SPAL: TESTA A TESTA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita in diretta Modena Spal soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Un derby regionale molto sentito, che ha visto prevalere spesso una squadra rispetto all’altra. Entrando nel dettaglio dei precedenti, tra Canarini ed estensi sono state disputate 6 partite: una vittoria per la Spal, due pareggi e tre vittorie per il Modena. La prima sfida risale al 7 novembre del 1999: pareggio a reti bianche.

Stesso discorso per la gara di ritorno del 12 marzo 2000. Una vittoria a testa nel doppio confronto della stagione di Lega Pro 2000/2001: 1-0 per il Modena all’andata e 1-0 per la Spal al ritorno. Il 12 settembre del 2020 Modena e Spal si sono affrontate in amichevole: vittoria per 4-2 dei gialloblu. Infine, la sfida della gara d’andata del 4 dicembre 2022: successo corsaro del Modena per 2-3. (Aggiornamento di MB)

MODENA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Spal, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Un derby regionale fondamentale in termini di classifica, con Canarini ed Estensi alle prese con obiettivi molto diversi: rispettivamente i playoff e la salvezza.

Il Modena è nono in classifica con 43 punti, a -3 dall’ottavo posto valido per i playoff. I gialloblu sin qui hanno ottenuto dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte. Cinque punti nelle ultime tre gare: sette giorni fa il pareggio per 1-1 contro il Parma. La Spal, invece, è diciottesima a quota 33 punti, raccolti grazie a sette vittorie, dodici pareggi e quattordici sconfitte. I playout distano un punto, la salvezza diretta tre. Anche per i biancazzurri cinque punti nelle ultime tre: sette giorni fa il pareggio per 2-2 contro il Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SPAL

Andiamo a disvelare le probabili formazioni della diretta Modena Spal. Partiamo dai Canarini, Tesser opta per il 4-3-2-1: Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Ionita, Diaw. Passiamo adesso agli Estensi, Oddo si affida al collaudato 4-3-1-2: Alfonso, Dickmann, Arena, Meccariello, Celia, Contiliano, Prati, Maistro, Nainggolan, La Mantia, Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Modena Spal vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Modena è a 1,85, il pareggio è dato a 3,45, mentre il successo della Spal è a 4,40. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,98. Discorso simile per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,90.

