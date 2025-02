DIRETTA MODENA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo, manca davvero poco alla diretta di Modena Spezia, ma prima di immergerci nel rettangolo verde cerchiamo di capire attraverso i dati e le statistiche che tipo di partita potremmo andare a vedere nel corso dei prossimi minuti. Iniziamo come sempre da chi farà gli onori di casa, il Modena è una squadra prettamente difensiva che cerca di non subire gol piuttosto cje di farli, sfruttando poi il contropiede come arma principale con almeno 36 cross progressivi tentati. Questo dovrebbe favorire i liguri che invece contro queste squadre segnano almeno 1,8 gol ogni novanta minuti.

Calciomercato Inter News/ Il futuro di Pio Esposito: il piano dei nerazzurri (14 febbraio 2025)

Lo Spezia poi è una squadra molto atletica che punta molto sul pressing come mostra il dato sugli 8km percorsi in media da tutti i giocatori di movimento dell’undici titolare. Il tecnico spezzino poi è colui che effettua più cambi, in media 4,3 a partita. Quindi attenzione potrebbe essere una partita davvero molto interessante per i tifosi neutrali. Perciò mettetevi comodi perché siamo ormai vicini all’inizio della diretta di Modena Spezia, nel prossimo aggiornamento vedremo finalmente il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Spezia Palermo (risultato finale 2-2), pari in extremis (Serie B, 9 febbraio 2025)

Diretta Modena Spezia, come seguire la partita in streaming video

Per seguire la diretta Modena Spezia delle ore 15.00 servirà essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Dazn nei piani Standard o Plus, gli unici che danno accesso alle partite della competizione, per poi sintonizzarsi ai canali Dazn o Dazn1 o collegarsi alla piattaforma streaming di Dazn

La situazione delle due squadre

La diretta Modena Spezia sarà valida per la ventiseiesima giornata di Serie B e vedrà scontrarsi due squadre che hanno affrontato il loro percorso in campionato con fortune differenti, i padroni di casa sono undicesimi in classifica con trenta punti, non sono mai stati a rischio per la zona playout ma non sono neanche mai stati competitivi nella zona playoff, nonostante gli servano solo tre punti per entrarci.

Diretta/ Sampdoria Modena (risultato finale 1-0): tre punti ai doriani (Serie B, 8 febbraio 2025)

Gli ospiti invece hanno avuto un percorso netto e costante che li ha portati al terzo posto con quarantanove punti ma sperano ancora nella possibilità di entrare nelle prime due che vorrebbero dire essere promossi direttamente senza passare dai playoff.

Il Modena si presenta alla gara dopo aver perso nell’ultima uscita stagionale per 1-0 in casa della Sampdoria, lo Spezia invece arriva alla sfida con un pareggio per 2-2 ottenuto nella gara contro il Palermo.

Formazioni Modena Spezia, i probabili ventidue in campo

Per la diretta Modena Spezia dello Stadio Alberto Braglia la squadra di casa dovrebbe essere messa in campo dal tecnico Paolo Mandelli con un 3-4-2-1 con Gagno in porta, Caldara, Dellavalle e Cauz in difesa, Cotali e Beyuku sugli esterni con Gerli e Santoro a completare il centrocampo, Mendes riferimento offensivo centrale con Palumbo e Caso alle sue spalle pronti a servirlo.

Gli ospiti invece dovrebbero essere schierati da Luca D’Angelo secondo il solito 3-5-2 con Chichizola tra i pali, Mateju, Hristov e Wisniewski come tre difensori centrali, Reca ed Elia sulle fasce, S. Esposito, Cassata e Vignali in mezzo al campo e davanti la coppia d’attacco Lapadula F. P. Esposito.

Scommessa Modena Spezia, quote e possibile esito finale

La diretta Modena Spezia è una gara che sulla carta sembra avere un favorito per la vittoria finale nella squadra ospite che ha avuto un percorso in campionato più continuo e positivo e che lo ha fatto raggiungere la vetta della classifica, a confronto le due rose però non sembrano essere così distanti nel loro valore e per questo i padroni di casa potrebbero riuscire alla fine a strappare almeno un punto.

Lo Spezia è anche la squadra con il secondo miglior attacco della competizione e la miglior difesa del campionato, questi dati fanno pendere ancora di più l’ago della bilancia a suo favore, come dimostrano anche le quote di bet365, 2.40 per la vittoria dello Spezia, 3.25 per la vittoria del Modena e 3.00 per il pareggio