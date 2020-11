Diretta/ Modena Sudtirol (Serie C) streaming video e tv. Emiliani in crescendo

DIRETTA MODENA SUDTIROL:SFIDA EQUILIBRATA

Modena Sudtirol, domenica 22 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Emiliani in crescendo nelle ultime settimane, anche il pareggio in casa del Mantova nell’ultima sfida disputata va sicuramente archiviato in maniera positiva, considerando che i Virgiliani finora hanno dato il meglio tra le mura amiche. Modena al momento terzo, a una sola lunghezza dal Perugia secondo e a -3 dal Padova capolista, per i Canarini la risalita in B sembra un obiettivo sempre più concreto e un altro esame importante sarà la sfida contro un Sudtirol che ha ritrovato concretezza e soprattutto la vittoria, dopo due pareggi consecutivi contro Sambenedettese e Fano. Altoatesini di nuovo vincenti proprio contro il Mantova nel turno infrasettimanale, prima che i Virgiliani pareggiassero lunedì scorso col Modena, e quinto posto a -4 dalla vetta e a un solo punto proprio dal Modena: vincendo allo stadio Braglia il Sudtirol piazzerebbe il sorpasso e rilancerebbe le sue credenziali di promozione in cadetteria.

DIRETTA MODENA SUDTIROL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Sudtirol sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SUDTIROL

Le probabili formazioni di Modena Sudtirol, sfida che andrà in scena presso lo stadio Braglia di Modena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Michele Mignani con un 4-3-1-2: Gagno; Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Mignanelli; Prezioso, Gerli, Castiglia; Tulissi; Scappini, Spagnoli. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Vecchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot, Malomo, Fabbri; Tait, Greco, Karic; Casiraghi; Magnaghi, Rover.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Modena e Sudtirol queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA