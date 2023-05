DIRETTA/ Modena Sudtirol video streaming tv: mancano i pareggi nei precedenti

DIRETTA MODENA SUDTIROL: TESTA A TESTA

La diretta di Modena Sudtirol presenta la sfida tra due formazioni che si sono affrontate ben 10 volte all’interno della propria storia calcistica. Il 50% delle volte è stato il Modena a uscire vincitore dal campo di gioco, il restante 50%, invece, ha visto il Sudtirol ottenere la massima porta in palio della partita. Facendo un piccolo calcolo di statistica, non si può non notare come le due formazioni non si siano mai divise la posta in palio, dunque, nessun pareggio tra Modena e Sudtirol all’interno della propria storia. La prima sfida è datata 2012 con il Modena che ottenne il successo, ripetendosi anche quattro anni dopo sempre allo stadio Braglia.

Da quel momento inizia il dominio degli altoatesini con 3 vittorie consecutive prima di lasciare spazio alla vittoria dei canarini grazie al gol dell’attaccante Spagnoli. Tra le sfide da evidenziare sicuramente quella del 2019, quando gli altoatesini si imposero all’interno delle proprie mura con il risultato di 4-3. Le due formazioni si sono affrontate solamente nel campionato di Lega Pro ed in Coppa Italia, la prima ed unica sfida in cadetteria è quella della gara di andata quando il Modena si impose allo stadio Druso con il risultato di 0-2. (Marco Genduso)

MODENA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

IN EQUILIBRIO!

Modena Sudtirol, in diretta venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B. Altoatesini chiamati a difendere un quarto posto che permetterebbe loro di saltare il primo turno dei play off, accedendo direttamente alla semifinale. Un punto di vantaggio su Cagliari e Parma, mantenuto dopo il pareggio casalingo contro il Cittadella alla penultima giornata.

Il Modena è invece reduce da un ko a Benevento che ha probabilmente azzerato le speranze di play off degli emiliani, a -3 dall’ottavo posto ma con ben 5 squadre da scavalcare, i Canarini saluteranno il loro pubblico con una salvezza diretta comunque soddisfacente nell’anno del ritorno in Serie B. All’andata colpo esterno del Modena vincente 0-2 a Bolzano, in Emilia le due squadre non si affrontano dalla sfida di Serie C del 22 novembre 2020, 1-2 per il Sudtirol il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Modena Sudtirol match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Ionita; Tremolada; Falcinelli, Diaw. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordillino, Rover; Mazzocchi; Casiraghi.

MODENA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

