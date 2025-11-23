Diretta Modena Sudtirol, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Braglia per la tredicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MODENA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): FISCHIO FINALE!

Al Braglia il Modena pareggia col Sudtirol per 0 a 0. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi sprecano con Tronchin al 65′ ed anche i gialloblù non sono da meno con Sersanti al 67′. Ancora Sersanti e Tonoli falliscono altre occasioni per i padroni di casa. Il punto di oggi porta il Modena a quota 26 ed il Sudtirol sale a 13 punti nella classifica della Serie B. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MODENA SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

LaB Channel, disponibile su Amazon Prime Video, sarà una delle due opzioni tramite le quali è possibile vedere la diretta Modena Sudtirol. Anche chi fosse iscritto invece a DAZN avrà modo di non perdere neanche un istante di questa sfida.

AVVIO DI RIPRESA

Giunti al sessantesimo minuto, il risultato fra Modena e Sudtirol è ancora fermo sullo 0 a 0. Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Coulibaly e Casiraghi al posto di Tait e Mallamo tra i calciatori del Sudtirol, proprio il subentrato Casiraghi va al tiro per i biancorossi senza sorprendere il portiere Chichizola intorno al 58′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMA FRAZIONE

Alla fine del primo tempo le formazioni di Modena e Sudtirol sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 0 a 0. La partita continua a regalare poche emozioni ed i Canarini non approfittano di un’opportunità favorevole con Pyythia, lanciato da Zampano da sinistra, intorno al 20′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASI INIZIALI!

In Emilia-Romagna la sfida tra Modena e Sudtirol è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa vanno al tiro murato con Defrel soltanto al 13′. Formazioni ufficiali: MODENA (3-5-2) – Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Pyyhtia, Sersanti, Zanimacchia; Pedro Mendes, Defrel. Allenatore: Sottil. SUDTIROL (3-5-1-1) – Adamonis; Kofler, Masiello, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Martini, S. Davi; Mallamo; Odogwu. Allenatore: Castori. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Cerchiamo di capire a livello numerico e le statistiche della diretta di Modena Sudtirol, in questo modo vedremo chi tra le due compagini avrà le migliori posisbilità di portare a casa il risultato e i tre punti messi in palio quest’oggi. Il Modena punta su solidità e ordine: 52% di possesso, 1,4 xG, 0,8 xGA, e una difesa che concede pochissimo nella zona centrale (solo 2,9 tiri nello specchio subiti). Il 45% dei gol arriva da palla inattiva, arma fondamentale per i canarini. Il Sudtirol porta invece una lettura più aggressiva: 55% di possesso, 1,9 xG, 1,5 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore.

Il 63% delle azioni pericolose nasce dal corridoio destro, mentre la capacità di recupero alto (12,5 palloni a gara) è uno dei tratti distintivi degli altoatesini. Disciplina più “ruvida” del Sudtirol (3,1 gialli), Modena più equilibrato (1,9 ammonizioni). Gara che si giocherà sui dettagli: Modena per compattezza, Sudtirol per ritmo e aggressività. Detto questo via al prossimo aggiornamento della diretta di Modena Sudtirol, il fischio di inizio è alle porte, via! (agg. Gianmarco Mannara)

MODENA SUDTIROL, PER IL PRIMATO MOMENTANEO!

Partenza fissata alle ore 15:00 di domenica 23 novembre 2025 nella diretta Modena Sudtirol. Presso lo Stadio Alberto Braglia i padroni di casa tenteranno di difendere il proprio piazzamento puntando alla vetta della classifica aspettando che Monza, capolista del torneo cadetto, e Cesena scendano poi in campo dalle 17:15.

I Canarini sono appunto in seconda posizione grazie ai venticinque punti sin qui guadagnati e si collocano dunque ad un solo punto di distacco dai brianzoli. I Geminiani hanno rallentato la loro corsa pareggiando per 2 a 2 per merito della rimonta completata nel corso della ripresa e quasi a ridosso del novantesimo minuto di gioco.

Davanti agli uomini di mister Sottil ci sono però quest’oggi i giocatori guidati dal tecnico Castori e questi ultimi non hanno alcuna intenzione di arrendersi ancor prima di affrontare la gara. I biancorossi necessitano infatti di punti preziosi essendo al momento al sedicesimo posto a quota dodici nella graduatoria della Serie B 2025/2026.

La tredicesima giornata di campionato potrebbe regalare una sorpresa se gli ospiti avranno la meglio in trasferta contro gli emiliani. Al Sudtirol farebbero davvero comodo altri tre nuovi punti per provare ad uscire dalla zona retrocessione ed abbandonare la prima casella valida per i playout, oltre ad evitare così di farsi scavalcare dalle inseguitrici.

DIRETTA MODENA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Modena Sudtirol: sia mister Sottil che il tecnico Castori schiereranno le rispettive compagini utilizzando il modulo 3-5-2. I Canarini partiranno dall’inizio del match con Chichizola, Tonoli, Nieling ed Adorni, Zanimacchia, Gerli, Pyyhtia, Santoro e Zampano, Gliozzi e Di Mariano. I biancorossi punteranno invece su Adamonis, Kofler, Bordon e Pietrangeli, Molina, Martini, Tait, Tronchin ed S. Davi, Odogwu e Pecorino.

DIRETTA MODENA SUDTIROL, LE QUOTE

Le quote emesse dalle agenzie di scommesse relative all’esito finale della diretta Modena Sudtirol sono abbastanza eloquenti. Secondo Snai gli ospiti faticheranno parecchio nel conquistare i tre punti in palio ed è per questo che il segno 2 viene pagato addirittura a 5.00. Più semplice che si concretizzi un pareggio quest’oggi, con l’x fissato a 3.55, o che siano appunto i padroni di casa a vincere, dato che l’1 è quotato a 1.65.