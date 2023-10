Diretta/ Modena Ternana (risultato 1-0) video streaming tv: la sblocca Palumbo! (Serie B, 29 ottobre 2023)

DIRETTA MODENA TERNANA (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA PALUMBO!

Inizia il match tra Modena e Ternana. Duca la sblocca subito ma viene segnalato un tocco di mano. Diakitè mette un bel cross, Favilli non ci arriva. Cauz si ferma dopo un contrasto, deve lasciare il campo. Al suo posto entra Ponsi. Palumbo! La sblocca il Modena! Bellissimo tiro di collo esterno che non lascia scampo a Iannarilli. Strizzolo calcia da posizione decentrata, palla deviata in angolo. Palumbo lancia Strizzolo che di testa sfiora il gol! Favasuli per Favilli, il direttore di gara fischia fuorigioco. Strizzolo parte in contropiede, da solo contro Iannarilli non trova la giocata giusta. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

MODENA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Modena Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Modena Ternana tra le due squadre affrontarsi che si trovano rispettivamente al quinto e diciottesimo posto in classifica. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo alcune statistiche della formazione di casa e di quella ospite. Modena che si affaccia alla partita avendo raccolto 16 punti in 10 partite. Un ottimo andamento da parte della formazione canarina che si ritrova al quinto posto con 9 gol realizzati e 8 subiti.

Il dato migliore è sicuramente quello difensivo risultando essere la terza migliore difesa di questo campionato sotto solamente a Palermo e Brescia ed a pari punti con il Parma. Ospiti che si posizionano al diciottesimo posto in classifica con sei punti raccolti sui 30 disponibili. I gol realizzati sono 9 mentre quelli subiti 13. In tema marcatori l’uomo da attenzionare in questa sfida è sicuramente Strizzolo del Modena. Per lui da inizio campionato ben tre reti. In maglia rossoverde tre giocatori più in forma sicuramente il duo formato da Di Stefano e Raimondo. I giovani calciatori della Ternana hanno raccolto due gol ciascuno. (Marco Genduso)

MODENA TERNANA: UMBRI IN DIFFICOLTÀ

Modena Ternana sarà in diretta dallo stadio “Braglia” di Modena, alle ore 16:15 di domenica 29 ottobre: si gioca per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. In campo due squadre in situazioni ben diverse: gli emiliani, infatti, dopo il recupero vinto a Brescia di misura hanno scalato la classifica fino al quinto posto. Gli umbri, invece, faticano a trovare il ritmo giusto e, con soli sei punti in dieci partite, occupano la terzultima piazza.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA MODENA TERNANA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Modena Ternana. Tra i padroni di casa, infatti, mister Paolo Bianco potrebbe giocare la carta Manconi dall’inizio. Scalpita anche Strizzolo per un reparto offensivo tutto nuovo. In casa umbra, invece, Cristiano Lucarelli non potrà contare sullo squalificato Capuano.

MODENA TERNANA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Modena Ternana possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.40 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.

