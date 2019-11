Diretta Modena Trento/ Streaming video Rai: big match al Pala Panini! (volley)

Modena Trento, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Ilaria Vagni, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 24 novembre 2019, tra le mura del Pala Panini di Modena: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. La 8^ giornata del campionato di Serie A1 ci offre con la diretta Modena Trento, una grande classica della prima serie del volley italiano, dove l’esito non è certo, ma è assicurato lo spettacolo. Il valore delle due squadre è infatti indiscutibile, come il talento dei roster affidati a Lorenzetti e Giani, come pure storia e palmares: non scordiamo però che anche i tre punti messi in palio in questa ottava giornata della Superlega faranno ben gola, per due club che lottano per il già alto gradino della classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Trento sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport + che, rispettivamente, trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando; ovviamente sarà disponibile, senza costi aggiuntivi, anche il servizio di diretta streaming video sul sito www.raiplay.it, visitabile gratuitamente con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi il portale www.legavolley.it sul quale trovare le informazioni utili su questa sfida e sul campionato di volley SuperLega. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA TRENTO: IL CONTESTO

Come detto prima, a pesare oggi nella diretta tra Modena e Trento di volley maschile sono sicuramente anche i tre punti, messi in palio nella ottava giornata della Superlega. Classifica alla mano della Serie A1 infatti vediamo subito che alla vigilia della ottava giornata di campionato i due club si stanno contendendo i primi gradini del podio, alle spalle però di una superlativa Lube Civitanova, a pieni punti dopo dette incontri disputati. Segnaliamo dunque che fino ad ora la formazione emiliana vanta la seconda piazza con ben 18 punti e un tabellino che ci racconta di 6 successi ( tra cui anche quello su Milano del turno precedente) e un solo KO. Cammino praticamente identico per Trento: Lorenzetti e i suoi hanno da parte 18 punti e 6 successi (tra cui anche quello sofferto contro Verona) e una sola sconfitta, questa registrata contro Padova nella giornata precedente. Ci attende quindi un incontro quanto mai combattuto e bollente.



