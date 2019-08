Diretta Modena Vicenza/ Streaming video tv: sfida affascinante (Serie C)

Modena Vicenza, in diretta dallo stadio Alberto Braglia della città emiliana, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019. La partita sarà sicuramente una di quelle più ricche di fascino e tradizione tra quelle valide per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Modena Vicenza dunque attira l’attenzione, ma va detto che nelle scorse settimane non sono arrivate indicazioni esaltanti per le due squadre nelle prime rispettive uscite ufficiali della stagione. I veneti sono usciti di scena già al primo turno della Coppa Italia maggiore, sconfitti per 3-2 dalla Reggina; peggio ancora gli emiliani, d’altronde neopromossi dalla Serie D, che però hanno salutato la Coppa Italia di Serie C con la sconfitta contro l’Arzignano dopo il pareggio con la Virtus Verona, facendo subito scattare l’allarme sul livello della squadra gialloblù. Oggi arriveranno segnali di crescita o farà festa il Vicenza?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Vicenza non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA VICENZA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese per Modena Vicenza di oggi pomeriggio. Come abbiamo già accennato, gli emiliani di Mauro Zironelli sono già in cerca di riscatto; nell’ultima uscita ufficiale contro l’Arringano, il Modena era sceso in campo con il seguente 3-4-3: Narciso; Ingegneri, Perna, Cargnelutti; Bearzotti, Davì, Boscolo Papo, Mattioli; Tulissi, Rossetti, Spaviero. Per il Vicenza di Domenico Di Carlo invece possiamo prendere come riferimento la recente amichevole contro il Pordenone, vinta per 3-2. In quella occasione modulo 4-3-1-2 per i veneti, con questi titolari: Grandi; Bianchi, Padella, Bizzotto, Liviero; Zonta, Scoppa, Emmanuello; Zarpellon; Arma, Marotta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Modena Vicenza. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano i veneti come favoriti nonostante si giochi al Braglia. Il segno 2 per la vittoria esterna del Vicenza infatti è quotato a 2,30, si sale poi a 3,10 volte la posta in palio, che è la quota proposta sia in caso di segno 1 sia per chi avrà scommesso sul segno X.



