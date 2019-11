Diretta Modena Virtus Verona/ Streaming video tv: canarini al rilancio? (Serie C)

Modena Virtus Verona, partita diretta dal signor Ermes Fabrizio Cavaliere e in programma domenica 17 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Canarini padroni di casa reduci da un importante successo interno contro il Fano che ha portato la squadra a -2 dalla zona play off. Un passo in avanti importante per un Modena che inizialmente si è dibattuto nei bassifondi della classifica. Dall’altra parte la Virtus Verona è reduce da un altrettanto prezioso blitz in casa della Fermana che mantiene la formazione scaligera al settimo posto in classifica, in piena zona play off e con un rendimento molto superiore rispetto alle altre due stagioni disputate dal club tra i professionisti. Da ricordare che mercoledì i rossoblu sono caduti di misura a Trieste, venendo eliminati dalla Coppa Italia Serie C.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Modena Virtus Verona non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Modena Virtus Verona, domenica 17 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Modena allenato da Mauro Zironelli scenderà in campo con un 3-4-2-1: Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Mattioli, Davì, Laurenti, Varutti; Sodinha, Tulissi; Spagnoli. Risponderà la Virtus Verona di mister Luigi Fresco con un 4-3-1-2: Chiesa; Pinton, Curto, Pellacani, Vannucci; Onescu, Sammarco, Cazzola; Danti; Magrassi, Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano il Modena favorito per il successo contro la Virtus Verona. Vittoria interna quotata a 2.50, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 2.65. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.05, la quota per l’under 2.5 invece a 1.70.



