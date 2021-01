Diretta Modena Virtus Verona/ Streaming video tv: ecco la capolista! (Serie C)

DIRETTA MODENA VIRTUS VERONA: SFIDA OSTICA PER LA CAPOLISTA!

Modena Virtus Verona, diretta dall’arbitro Gino Garofalo della sezione Aia di Torre del Greco, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, allo stadio Alberto Braglia della città emiliana per la diciannovesima giornata del girone B della Serie C, ultimo turno del girone d’andata. In primo piano nella diretta di Modena Virtus Verona ci saranno naturalmente i padroni di casa, perché la compagine emiliana è la capolista del girone B dopo la vittoria che il Modena ha ottenuto domenica scorsa sul campo del Legnago Salus: per il Modena dunque adesso l’obiettivo più immediato è logicamente quello di chiudere al comando il girone d’andata, per rafforzare il proprio primato. La Virtus Verona invece ha 23 punti, arriva da un pareggio contro la Fermana e cerca un risultato di prestigio per tenere la zona calda lontana e avvicinare i playoff: sarà un obiettivo fattibile per i veronesi al Braglia?

DIRETTA MODENA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Virtus Verona non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA VIRTUS VERONA

Quanto alle probabili formazioni di Modena Virtus Verona, per i padroni di casa emiliani possiamo partire dal 4-3-1-2 della vittoria di domenica scorsa a Legnago: Gagno in porta; Bearzotti, Ingegneri, Pergreffi e Mignanelli davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto composto da Muroni, Gerli e Castiglia; infine in attacco ecco che Tulissi aveva agito da trequartista alle spalle dei due attaccanti Spagnoli e Monachello. Anche la Virtus Verona nella scorsa giornata aveva proposto un 4-3-1-2: Daffara, Visentin, Pellacani e Amadio nella linea difensiva a quattro davanti al portiere Sibi; a centrocampo Cazzola, Bentivoglio e Lonardi; capitan Danti trequartista in appoggio ai due attaccanti Arma e Pittarello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Modena Virtus Verona secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti.



