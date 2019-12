Diretta Modena Vis Pesaro/ Streaming video tv: sfida per i playoff (Serie C)

La diretta di Modena Vis Pesaro si disputa oggi, domenica 1 dicembre 2019, a partire dalle ore 15 direttamente dallo stadio Alberto Braglia di Modena valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone B. Un incontro piuttosto equilibrato almeno sulla carta Anche perché le due formazioni In questa prima parte di stagione hanno offerto un rendimento molto simile sia per quanto riguarda le prestazioni sia per quanto concerne i risultati. Il Modena si trova al dodicesimo posto della graduatoria con 20 punti messi da parte in 16 gare per effetto 5 successi altrettanti pareggi e 7 sconfitte. La VIS Pesaro invece si trova al tredicesimo posto con 18 punti all’attivo Grazia 5 successi 3 pareggi e sconfitte. Lo stato di forma sembra essere il migliore da parte dei padroni di casa che peraltro nelle gare interne al ottenuto 12 punti su 24 mesi a disposizione. Per quanto riguarda invece le performance degli ospiti in trasferta Hanno raccolto sette punti in altrettanti incontri. Un altro dato piuttosto interessante e che la partita tra il Modena e la VIS Pesaro rappresenta un vero inedito Per quanto riguarda gare ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI, MODENA VIS PESARO

Passando alle probabili formazioni di Modena Vis Pesaro i canarini potrebbero schierarsi ancora una volta con una difesa a tre davanti all’estremo difensore Gagno. Particolar modo nello schieramento ci sarà il centrale di riferimento Perna con ai lati Politti e Ingegneri. Per quanto riguarda il centrocampo invece si va verso 5 Uomini Igna che potrebbero dare Maggiore protezione in tutte le zone del Campo. Particolare ci sarà Mattioli sulla corsia di destra, Varutti su quella di sinistra e nel mezzo Pezzella con ai lati Davi e Laurenti, In avanti ci saranno ancora una volta il duo offensivo composto da Spagnoli e Sodinha. Per quanto concerne Lo schieramento del VIS Pesaro la scelta dovrebbe essere indirizzata ugualmente verso il 3-5-2. In porta Bianchini mentre la difesa a tre dovrebbe avere quale punto di riferimento centrale Gianola, con Gennari a fungere da centro – destra e Farabegoli come centro sinistra. Andando da destra verso sinistra a centrocampo troviamo Pannitteri, Paoli, Botta, Tessiore e Pedrelli. In avanti il partner di Grandolfo che è reduce dal gol rifilato la scorsa settimana all’ArzignanoChiampo, Voltan.

CHIAVE TATTICA E COPERTURA TELEVISIVA

C’è da attendersi dunque che Modena Vis Pesaro sia una gara molto equilibrata in cui le due formazioni potrebbero avere estremo timore nello scoprirsi e quindi prestare il fianco ai contropiedi dell’avversario. Nel caso in cui effettivamente le due formazioni dovessero avere degli atteggiamenti molto oculati si potrebbe assistere ad una gara bloccata nella quale avrebbero ancora maggiore risalto le situazioni da palla ferma come potrebbe essere un calcio di punizione o magari un calcio d’angolo. Per quanti vogliono seguire la gara che vede il Modena affrontare davanti ai propri sostenitori la VIS Pesaro è possibile fruire dell’abbonamento messo a disposizione dalla piattaforma di Eleven Sports.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizzando le quote previste per Modena Vis Pesaro dai principali operatori del settore ed in particolar modo SNAI, è evidente come in questo incontro ci sia tutto sommato un certo equilibrio. Entrando maggiormente nel merito, l’eventuale successo da parte del Modena darebbe diritto ad una quota pari a 2,10 contro il 3,10 previsto per il mentre nel caso che ad imporsi sia la VIS Pesaro la quota sarebbe al 3,50.



