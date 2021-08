Diretta Mol Sorum-Krasilnikov Stoyanoviskiy/ Streaming video Rai: finale per l’oro!

DIRETTA MOL SORUM-KRASILNIKOV STOYANOVSKIY: FINALE PER L’ORO NEL BEACH VOLLEY

Mol Sorum-Krasilnikov Stoyanovsky, in diretta dallo Shiokaze park di Tokyo è la partita di beach volley maschile in programma oggi, sabato 7 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 4.30 del mattino italiano (ma saranno le 11.30 in terra nipponica). Si accendono dunque i riflettori sulla finale per la medaglia d’oro del beach volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e davvero con la diretta tra Mol-Sorum e Krasilnikov-Stoyanovkiy ci aspettiamo una partita da brividi. In campo avremo oggi davvero due delle più forti coppe al mondo del beach volley, anzi le migliori: i norvegesi dopo tutto sono stati al numero 1 del ranking FIVB 2020, mentre i russi sono campioni del mondo in carica, avendo vinto il titolo a Berlino 2019 e tutti sono pronti a dare spettacolo per la finale che vale il titolo olimpico. Chi dunque riuscirà a cingersi dell’alloro?

COME VEDERE MOL SORUM-KRASILNIKOV STOYANOVSKIY, FINALE BEACH VOLLEY IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Segnaliamo che la diretta tv di Mol Sorum-Krasilnikov Stoyanovskiy, finale per l’oro nel beach volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se magari non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

DIRETTA MOL SORUM-KRASILNIKOV STOYANOVSKIY: RISULTATO E CONTESTO

Non vediamo davvero l’ora di dare il via alla diretta tra Mol-Sorum e Krasilnikov-Stoyanovskiy, bellissima quanto meritata finale per l’oro nel beach volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: prima però andiamo a dare un contesto più preciso all’incontro. Andiamo dunque a ripercorre il cammino favoloso del duo norvegesi ai giochi: Mol-Sorum hanno infatti chiuso la fase a gironi con il secondo posto nel gruppo A con 3 vittorie e un solo KO e poi si sono ampiamente rifatti nel tabellone finale. Qui i nordici hanno prima avuto ragione di Brouweer-Meeuwsen agli ottavi e poi di Semenov e Leahukov (leader del loro gruppo) nella fase successiva: in semifinale pure hanno superato il duo Plavins-Tocs, bronzo a Londra 2012. Cammino impeccabile anche per la coppia russa: Krasilnikov e Stoyanovskiy pure hanno chiuso i gironi con solo il secondo posto, ma nella fase finale non hanno avito alcun problema a sbarazzarsi degli avversari. I russi hanno affrontato Herrera e Collado agli ottavi e a i quarti hanno avuto ragione di Thole e Wickler vice campioni del mondo in carica: e pure in semifinale hanno battuto per 2-0 gli attuali numeri 1 al mondo Cherif-Ahmed. Davvero un cammino straordinario per le due coppie, pronte ore a giocarsi l’oro olimpico: si parte!

