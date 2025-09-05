Diretta Moldavia Israele streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per le qualificazioni Mondiali 2026.

DIRETTA MOLDAVIA ISRAELE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Moldavia Israele: è una partita non nuova nel panorama del calcio internazionale, anzi con quello di stasera fanno nove incroci e negli otto precedenti la nazionale moldava non è mai riuscita a vincere, raccogliendo al massimo tre pareggi. Le ultime sfide sono quelle valide per le qualificazioni ai Mondiali precedenti, dunque Qatar 2022: in questo caso doppio successo per Israele, addirittura 4-1 in trasferta grazie ai gol di Eran Zahavi, Manor Solomon, Munas Dabbur e Bibras Natcho, rimontando la rete che Catalin Carp aveva messo a segno appena prima della mezz’ora per il vantaggio moldavo.

Possiamo anche citare le qualificazioni al Mondiale in Sudafrica nel 2010, anche in questo caso due successi per gli israeliani con quello esterno sancito da Omer Golan e Klemi Saban, anche qui con una rimonta perché la Moldavia aveva stappato l’incontro dopo pochi secondi, con un gol timbrato da Igor Picusceac. Anche per questa sera sicuramente c’è una nazionale favorita ma il vento potrebbe anche essere cambiato, non ci resta che scoprirlo dando la parola al campo perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, la diretta Moldavia Israele per le qualificazioni Mondiali 2026 ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MOLDAVIA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta Moldavia Israele nel nostro Paese, questo vale sia per l’appuntamento in tv che per una diretta streaming video.

GLI OSPITI CI CREDONO!

Andiamo a parlare della diretta Moldavia Israele, una partita che va in scena alle ore 20:45 di venerdì 5 settembre, a Chisinau, per il girone I delle qualificazioni Mondiali 2026. Israele sarà la nostra prossima avversaria, per il momento è davanti in classifica; certo, ha anche giocato una partita in più.

Tuttavia bisogna prestare attenzione a una nazionale che è costretta a giocare sempre in trasferta e che purtroppo, per colpe che non ricadono su calciatori e staff, non gode certo di buona reputazione; sul campo ha ottenuto due vittorie contro l’Estonia ma adesso inizia la parte più difficile, quella dell’eventuale conferma.

Diciamo che sarà difficile vedere Israele ai Mondiali 2026, intanto bisognerebbe passare dai playoff; dipenderà anche dall’Italia, mentre ogni discorso è chiuso per una Moldavia che fino a questo momento ha sempre perso e dunque è ancora a quota zero.

Cosa aspettarsi dalla diretta Moldavia Israele è difficile dirlo, certamente gli ospiti sono favoriti ma non si può mai dire e noi speriamo nel risultato a sorpresa, a tale proposito però lasciamo che a parlare sia il campo e nel frattempo concentriamoci sulle scelte dei due CT andando a studiare meglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ISRAELE

Serghei Cleshenko manda in campo un 3-4-1-2 “mascherato” da 5-3-2 nella diretta Moldavia Israele, i terzini di spinta Platica e Reabciuk aiutano la nazionale ad avere una trazione offensiva rappresentata anche dal movimento di Ionita a supportare i due attaccanti che dovrebbero essere Postolachi e Nicolaescu (occhio anche a Damascan), in mezzo al campo agiscono Caimacov e Bodisteanu mentre la difesa a questo punto rimane a tre con Babogio, Mudrac e Dumbravanu che sono schierati in linea davanti al portiere Avram.

È invece un 4-2-3-1 quello di Ran Ben Shimon per Israele, con Dan Biton, Gloukh (o Gandelman) e Solomon ad accompagnare la prima punta Turgeman, e un centrocampo comunque di qualità nel quale giostra Abu Fani che sa vedere la porta, al suo fianco uno tra Eliel e Dor Peretz mentre Levi e Jaber sono le soluzioni ulteriori.

Per quanto riguarda la difesa, Shlomo e Nachmias sono nomi noti nel panorama internazionale così come il portiere Glazer, che però dovrebbe partire alle spalle di Daniel Peretz; come terzini Ben Shimon pensa ancora una volta a Dasa e Revivo.

MOLDAVIA ISRAELE: QUOTE E PRONOSTICO

Nella diretta Moldavia Israele gettiamo un occhio anche a quello che l’agenzia Snai ha previsto come pronostico. È favorita la nazionale ospite, sul segno 2 per la vittoria israeliana c’è un valore che equivale a 1,45 volte quanto messo sul tavolo mentre il segno 1 per il successo della squadra di casa vi consentirebbe di guadagnare 6,75 volte la posta in palio, infine con il segno X a regolare il pareggio abbiamo una vincita corrispondente a 4,10 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita.