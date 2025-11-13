Diretta Moldavia Italia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, girone I.

DIRETTA MOLDAVIA ITALIA, PER RESTARE INCOLLATI ALLA NORVEGIA

Inizia giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20:45 la diretta Moldavia Italia. Presso lo Stadio Zimbru di Chişinău la Nazionale italiana va in cerca di tre nuovi punti preziosi nella settima partita che disputerà per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 al fine di mantenere a debita distanza Israele e restando alle spalle della Norvegia.

Gli Azzurri sono infatti in seconda posizione nel gruppo I per merito dei quindici punti sin qui racimolati avendo ottenuto cinque vittorie consecutive dopo esser aver rimediato una brutta sconfitta per 3 a 0 contro i norvegesi, in vetta alla classifica a quota diciotto, a Oslo ad inizio giugno, quando erano ancora guidati da Luciano Spalletti.

Gli uomini del commissario tecnico Gennaro Gattuso vogliono continuare a vincere senza pensare ad eventuali calcoli che li potrebbero portare al primo posto, senza passare dal playoff, ma solo se Haaland e compagni non saranno in grado di evitare il KO nelle prossime gare, ovvero contro l’Estonia e poi proprio contro gli italiani allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Senza Moise Kean, infortunato e probabilmente incapace di scendere in campo pure al rientro dalla sosta con la Fiorentina, e Federico Chiesa, che non ha dato la sua disponibilità poichè ancora poco utilizzato dal Liverpool e dunque non in condizione di poter dare il meglio, l’Italia tenterà di aggiudicarsi il successo contro i padroni di casa odierni che sono sul fondo della graduatoria e desidererebbero regalarsi la prima vittoria davanti al loro pubblico.

DIRETTA MOLDAVIA ITALIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Moldavia Italia delle qualificazioni Mondiali sarà anche in questo caso trasmessa in chiaro dalla RAI sul canale RAI 1. Su Rai Play si potrà seguire la partita in streaming, sia dal sito web ufficiale che tramite l’applicazione.

DIRETTA MOLDAVIA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se valutiamo le probabili formazioni della diretta Moldavia Italia possiamo intuire che il commissario tecnico Popescu disporrà i padroni di casa secondo un 3-5-2 con Kozhukhar in porta e Craciun, Baboglo insieme a Gherasimencov davanti a lui, Forov, Bodisteanu, Rata, Bogaciuc e Reabciuk sulla linea centrale a cinque, Perciun e Postolachi in avanti. Lo stesso modulo dovrebbe essere impiegato pure da mister Gattuso che schiererà gli Azzurri puntando su Donnarumma fra i pali, Di Lorenzo, Mancini e Bastoni in difesa, Politano, Locatelli, Tonali, Frattesi e Dimarco a centrocampo, Raspadori e Retegui come coppia d’attacco

DIRETTA MOLDAVIA ITALIA, LE QUOTE

Almeno sulla carta la diretta Moldavia Italia si prospetta come un impegno piuttosto semplice se si prendono in esame le quote proposte dai vari bookmakers. Per Sisal l’esito finale di questa partita dovrebbe quasi certamente essere favorevole agli Azzurri di Gattuso, dati vincenti dal segno 2 ad appena 1.04. I padroni di casa appaiono già spacciati in partenza con l’1 pagato addirittura a 50.00 ed anche l’x, che equivale al pareggio, non è un punteggio molto gettonato nel pronostico venendo quotato a 15.00.