Diretta/ Molde Arsenal (Europa League) streaming video: Gunners per chiuderla

DIRETTA MOLDE ARSENAL: INGLESI FAVORITI!

Molde Arsenal, in diretta dall’Aker Stadion di Molde in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo 9 punti in 3 partite i Gunners hanno l’occasione di chiudere già il discorso qualificazione e contestualmente quello per il primo posto, che sarebbe matematico vincendo in Norvegia, a patto di non perdere le due successive vedendo il Rapid Vienna vincerle tutte. Improbabile, considerando che il match d’andata all’Emirates Stadium è terminato con un poker dell’Arsenal abbastanza netto. In Premier League però i Gunners sono ancora bloccati a metà classifica, dopo il pari senza reti in casa del Leeds United alla ripresa dopo la sosta. Il Molde cerca comunque punti anche per il secondo posto, i norvegesi devono comunque puntare ai sedicesimi di finale avendo vinto le due precedenti sfide disputate prima di quella contro l’Arsenal, in campionato lo 0-3 in casa dello Stabaek ha permesso ai ragazzi allenati da Moe di isolarsi al secondo posto in classifica a +4 sul Valerenga terzo, anche se il Bodo/Glimt primo della classe è ormai irraggiungibile a 18 punti di distanza.

DIRETTA MOLDE ARSENAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Molde Arsenal sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDE ARSENAL

Le probabili formazioni di Molde Arsenal, sfida che andrà in scena presso l’Aker Stadion di Molde. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Erling Moe con un 4-3-3: Bjørnbak; Gregersen, Haugen, Wingo, Ellingsen, Aursnes, Eikrem, Brynhildsen, Hestad, Omoijuanfo. Gli ospiti guidati in panchina da Mikel Arteta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Leno; Gabriel, Luiz, Kolosinac, Soares; Elneny, Thomas, Saka, Pepè; Lacazette, Nketiah.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Molde Arsenal secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa norvegesi partono nettamente sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 4.50, mentre poi si sale a quota 3.85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione inglese.



