MONACO BENFICA (RISULTATO 0-0): SUBITO TANTE OCCASIONI

Il primo pallone della diretta Monaco Benfica lo giocano i lusitani che cercano subito spazi in zona offensiva. Dopo soli due minuti è pericoloso Embolo che cade in area di rigore ma l’arbitro non fischia perché Otamendi è intervenuto sul pallone. Al 5′ ci prova anche il Benfica con Carreras che tenta il mancino da fuori area e non trova la porta per pochi centimetri.

Diretta/ Inter Monaco (risultato finale 3-0): nerazzurri quarti nella superclassifica! (29 gennaio 2025)

All’8′ fa tutto Kehrer che perde un brutto pallone a centrocampo e lancia la ripartenza di Pavlidis. Il greco gestisce il contropiede insieme ad Aursnes che prova l’uno-due ma trova il recupero di Kehrer che salva tutto. Un minuto dopo ci prova anche il Monaco che prova la conclusione con Akliouche ma Trubin è sicuro e respinge in corner. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA/ Juventus Benfica (risultato finale 0-2): Pavlidis-Kokcu, disfatta bianconera (29 gennaio 2025)

DIRETTA MONACO BENFICA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Al Louis II la diretta Monaco Benfica comincia: un intrigante match per l’andata dei playoff di Champions League, al quale non arriva decisamente bene il Monaco che, oltre ad aver perso tre delle ultime quattro partite di un super girone che aveva iniziato con 7 punti in tre gare, venerdì scorso è crollato sul campo della capolista Psg in Ligue 1 (1-4), è stato agganciato dal Nizza e ora è terzo in classifica a ben 16 punti dalla vetta, ma soprattutto con il Marsiglia di Roberto De Zerbi che rischia di allontanarsi mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, che naturalmente sarebbe molto importante.

Juventus si qualifica agli ottavi se/ Champions League, risultati utili contro il Benfica (29 gennaio 2025)

A proposito di campionato, il Benfica non se la sta passando benissimo: era arrivato al 23 dicembre in testa con una striscia di 14 partite senza sconfitte, di cui 12 vinte, poi ha perso il derby contro lo Sporting Lisbona e da quel momento, in sei giornate, ha infilato tre sconfitte perdendo anche in casa contro il Braga e soprattutto contro il Casa Pia, che comunque sta disputando un campionato assolutamente sopra le righe. Oggi il Benfica è secondo a -4 dallo Sporting, e può ancora vincere il campionato; anche in Champions League tuttavia l’occasione è ghiotta, dunque noi possiamo metterci comodi e seguire insieme la diretta Monaco Benfica che inizia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA MONACO BENFICA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Monaco Benfica viene fornita su Sky Sport 252 per gli abbonati al pacchetto Calcio del satellite; sempre in abbonamento, ci sarà la possibilità di seguirla in diretta streaming video attraverso la piattaforma Now Tv.

DIRETTA MONACO BENFICA: UN PLAYOFF INTRIGANTE!

Con la diretta Monaco Benfica ci avviciniamo a una partita davvero molto interessante che si gioca per i playoff di Champions League 2024-2025: siamo al Louis II, alle ore 21:00 di mercoledì 12 febbraio, e possiamo parlare di due outsider che nel corso del super girone hanno fatto bene anche se non benissimo, tra l’altro con percorsi diversi. Partito benissimo, il Monaco ha poi calato decisamente il suo passo: all’ultima giornata avrebbe potuto qualificarsi direttamente agli ottavi ma ha perso nettamente contro l’Inter, e così si deve accontentare di questo turno intermedio avendo anche perso la possibilità di giocare il ritorno in casa.

Privilegio che spetta al Benfica, che invece ad un certo punto ha fronteggiato addirittura il rischio di venire eliminato; poi le Super Aquile hanno ripreso la marcia e, battendo la Juventus a Torino, sono riuscite a prendersi il playoff con tanto di gara di ritorno da disputare al Da Luz, attenzione perché a fine novembre le due squadre si erano già incrociate con vittoria portoghese nel Principato. Vedremo comunque cosa succederà nella diretta Monaco Benfica, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO BENFICA

Nella diretta Monaco Benfica Adi Hutter deve fare i conti con le squalifiche pesanti di Mawissa e Zakaria, e come noto ha anche Balogun infortunato e con la stagione sostanzialmente terminata. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1: davanti al portiere Majecki giocano Kehrer e Salisu come difensori centrali, a sinistra ballottaggio Ouattara-Caio Henrique con Vanderson sulla corsia sinistra. In mezzo al campo, senza Zakaria, dovremmo avere Mamadou Coulibaly in compagnia di Magassa; poi Akliouche e Minamino esterni con Golovin a fare il trequartista centrale in appoggio a Embolo, favorito su Biereth.

Bruno Lage affronta la diretta Monaco Benfica con qualche infortunio di troppo, tra cui probabilmente quello di Di Maria: senza di lui, avremo Akturkoglu a fare il laterale destro con Schjelderup regolarmente a sinistra, intoccabile Pavlidis che dunque è in netto vantaggio su Belotti come centravanti, a centrocampo il Benfica schiera come sempre Kokçu e Aursnes mentre il terzo ad agire come titolare dovrebbe essere Florentino, partito dalla panchina nella vittoria di campionato lo scorso sabato. In difesa il ballottaggio è sempre quello tra Tomas Araujo e Antonio Silva; Otamendi sicuro del posto davanti a Trubin, Bah e Dahl saranno invece i due terzini della squadra portoghese.

SCOMMESSA MONACO BENFICA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia Snai sulla diretta Monaco Benfica danno ragione alla squadra francese ma in un contesto di grande equilibrio: il segno 1 per la vittoria del Monaco vale infatti 2,30 volte la posta in palio contro il 2,90 che accompagna il segno 2 per il successo esterno del Benfica, invece l’eventualità del pareggio – per la quale puntare sul segno X – con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.