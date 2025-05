DIRETTA MONACO FENERBAHCE: ECCO LA FINALE DI EUROLEGA

La diretta Monaco Fenerbahce assegnerà il titolo di campioni d’Europa: parliamo infatti della finale della Eurolega di basket, in programma stasera, domenica 25 maggio, con palla a due alle ore 19.00 italiane presso la Etihad Arena di Abu Dhabi, una sede che ha generato non poche polemiche, dal momento che evidentemente si è trattato di una scelta puramente economica e magari più complicata per i tifosi. In ogni caso, adesso è il momento di pensare all’aspetto sportivo, che naturalmente è il più importante in una finale di Eurolega: per il Monaco sarebbe un trionfo storico, dal momento che è alla sua prima finale e quindi a maggior ragione sarebbe il primo titolo europeo per i monegaschi – a livello sportivo, francesi.

Il Fenerbahce invece è alla sua settima Final Four dal 2015 in poi e giocherà la sua quarta finale alla ricerca del secondo titolo dopo quello del 2017: l’esperienza ai massimi livelli potrebbe essere un fattore favorevole ai turchi nella diretta Monaco Fenerbahce, che vedrà a caccia della vittoria in Eurolega anche Nicolò Melli, che in questa stagione è tornato al Fenerbahce dopo avere giocato per la squadra di Istanbul già nel biennio dal 2017 al 2019. Ci sarà quindi anche un tocco italiano, che magari attirerà qualche simpatia in più per i turchi verso la diretta Monaco Fenerbahce…

MONACO FENERBAHCE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta Monaco Fenerbahce in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport; molto ampia sarà la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv, ma anche Dazn, ricordiamo però che tutte queste opzioni saranno solo a pagamento.

DIRETTA MONACO FENERBAHCE: COME CI ARRIVANO LE DUE FINALISTE?

Siamo all’ultimo atto di un cammino lunghissimo, proviamo a descrivere come le due squadre arrivano alla diretta Monaco Fenerbahce. Innanzitutto, le due squadre sono accomunate dal successo in semifinale contro le due squadre greche: Olympiakos e Panathinaikos hanno fatto benissimo per tutto l’anno, ma sono entrambe cadute al penultimo ostacolo. Il Fenerbahce aveva allungato già nel primo quarto contro il Panathinaikos, poi i greci sono sempre rimasti in scia ma non hanno colmato il gap e così ecco il successo per 82-76 dei turchi, con 9 punti anche di Nicolò Melli. Il Monaco invece ha allungato alla distanza contro l’Olympiakos, arrivando a chiudere con un bel +10 sul risultato finale di 78-68.

In precedenza, il Fenerbahce nei playoff aveva eliminato un’altra squadra francese, cioè il Paris, in una serie dominata per 3-0 dai turchi, mentre il Monaco ha avuto la meglio in una serie davvero meravigliosa con il Barcellona, risolta con la vittoria per 85-84 in gara-5 da parte dei monegaschi. In stagione regolare il Fenerbahce aveva chiuso al secondo posto e il Monaco quarto, quindi è tutto l’anno che entrambe sono al top: cammini eccellenti, ma la diretta Monaco Fenerbahce ci dovrà dire chi coronerà il percorso con la conquista dell’Eurolega 2024-2025…