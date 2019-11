Diretta Monaco Genoa/ Streaming video tv: amichevole di lusso per Motta

Monaco Genoa, in diretta dallo stadio Louis II di Montecarlo, venerdì 15 novembre 2019 alle ore 16.30, sarà una sfida amichevole, prevista a porte chiuse, con i Grifoni chiamati ad un importante test internazionale in casa dei monegaschi. Con tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate nella Ligue 1 francese, il Monaco si è risollevato dai bassifondi della classifica, provando a dare un indirizzo diverso a una stagione che il club del Principato vorrebbe diversa da quella appena trascorsa, passata a flirtare pericolosamente con la retrocessione. Dall’altra parte il Genoa con Thiago Motta alla guida, dopo l’esonero di Andreazzoli, resta ancora nei bassifondi della Serie A ma viene da un importante pari esterno al San Paolo contro il Napoli. Grifoni in campo senza tanti Nazionali, sarà un test importante soprattutto per le seconde linee rossoblu.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monaco Genoa non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sui siti ufficiali e sui profili sociale dei due club, su Facebook, Instagram e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO GENOA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Monaco Genoa, venerdì 15 novembre 2019 presso lo stadio Louis II di Montecarlo (match a porte chiuse), sfida amichevole con monegaschi e Grifoni alle prese con la sosta dei rispettivi campionati nazionali di massima serie. Il Monaco allenato da Jardim scenderà in campo con un 3-4-1-2: Lecomte, Jemerson, Maripan, Badiashile, Aguilar, Henrichs, Silva, Ballo Torué, Fabregas, Keita, Augustin. Risponderà il Genoa di mister Thiago Motta con un 4-3-3: Radu, Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pajac, Cassata, Radovanovic, Lerager, El Yamiq, Cleonise, Sanabria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA