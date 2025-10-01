Diretta Monaco Manchester City, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2025/2026.

DIRETTA MONACO MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo insieme un po’ di dati epr quanto riguarda la diretta di Monaco Manchester City, il nostro obiettivo come di consueto è capire i trend delle due squadre dai dati raccolti, e poi capire chi riuscirà a portare a casa il risultato. Il Monaco ha numeri da squadra offensiva ma sbilanciata: 14 tiri a partita, con un xG medio di 1.30 e una percentuale realizzativa del 14%. In difesa, però, subisce troppo: 13 conclusioni con 5 nello specchio di media a gara. Il Manchester City domina ogni statistica: possesso medio al 65%, precisione passaggi all’91%, 18 tiri prodotti e un xG di 2.10.

DIRETTA/ Arsenal Manchester City (risultato finale-1): Martinelli salva Arteta (21 settembre 2025)

Difensivamente i Citizens concedono appena 7 tiri a partita e 2 nello specchio. Corner: equilibrio, 6 per parte. Dal punto di vista disciplinare, i francesi sono più fallosi (3 gialli a gara), mentre gli inglesi si fermano a 1.8. Una sfida che oppone l’organizzazione totale di Guardiola alla pericolosità offensiva dei monegaschi. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, rimanete su questa pagina perché a breve partirà il commento live della diretta di Monaco Manchester City, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Manchester City Napoli (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Doku (18 settembre 2025)

DIRETTA MONACO MANCHESTER CITY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In Italia, la diretta Monaco Manchester City sarà visibile in televisione sintonizzandosi sul canale Sky Spot 254. Chi fosse abbonato a Sky potrà inoltre usufruire dello streaming garantito dall’applicazione di Sky Go e lo stesso discorso vale pure per gli iscritti alla piattaforma a pagamento Now TV.

MONACO MANCHESTER CITY, MONEGASCHI IN CERCA DI RISCATTO

Comincia mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21:00 la diretta Monaco Manchester City. Presso lo Stade Louis II del Principato i monegaschi allenati da mister Huter avranno l’arduo compito di provare ad avere la meglio sulla potente compagine guidata in panchina dal tecnico Pep Guardiola, alla sua nona stagione da allenatore della prima squadra.

DIRETTA/ Bruges Monaco (risultato finale 4-1): Diakhon firma il poker! (18 settembre 2025)

Nella prima giornata della fase a girone unico della Champions League 2025/2026 i biancorossi sono stati battuti nettamente in trasferta dal Club Brugge, capace di rifilare loro un poker. L’unico gol del Monaco è stato segnato solamente nei minuti di recupero da Ansu Fati, su assist di Minamino, senza aver più tempo per replicare ulteriormente.

In Ligue 1 di recente le cose non sono poi andate troppo bene avendo rimediato la seconda sconfitta stagionale in sei partite già giocate. L’espulsione per doppia ammonizione ottenuta da Kehrer al 38′ si è dimostrata decisiva nello spianare la strada alla vittoria del Lorient, col solito Fati ad accorciare inutilmente ben oltre il novantesimo.

I Citizens hanno invece auto ragione del Napoli all’esordio sfruttando la superiorità numerica maturata nel primo tempo con l’espulsione di Di Lorenzo. Nella ripresa Haaland e Doku hanno siglato le due reti decisive per il successo degli inglesi che in campionato hanno rifilato una cinquina al Burnley nel weekend.

DIRETTA MONACO MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico dei padroni di casa Hutter dovrebbe scegliere di schierare i suoi giocatori utilizzando il modulo 4-4-2 con Kohn in porta, Vanderson, Dier, Kehrer ed Henrique dietro, Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati sulla linea centrale, Balogun e Biereth valutando le probabili formazioni della diretta Monaco Manchester City. Il 4-1-4-1 sarà invece l’opzione migliore che mister Guardiola potrà attuare nel presentare la sua squadra dall’inizio del match con Donnarumma fra i pali, Nunes, Stones, Gvardiol ed O’Reilly in difesa, Gonzalez in cabina di regia, Bobb, Silva, Reijnders e Doku a prendersi la trequarti per rifornire Haaland.

DIRETTA MONACO MANCHESTER CITY, LE QUOTE

E’ una gara a senso unico quella prospettata analizzando le quote dei bookmakers per l’esito finale della diretta Monaco Manchester City. Gli inglesi risultando quindi essere i super favoriti della vigilia con il segno 2 pagato ad appena 1.47 da Planetwin, Lottomatica e Goldbet. Queste tre agenzie offrono poi gli stessi numeri in merito alle chances di concretizzazione del pareggio, con l’x quotato a 4.75, e del successo dei monegaschi, indicato addirittura a 6.00. Pure Eurobet sembra pensarla nello stesso modo credendo tuttavia un filo meno nel pari, fissati in questo caso a 4.70.