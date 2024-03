DIRETTA MONACO MILANO/ Video streaming tv: la preoccupazione di coach Messina (Eurolega, oggi 20 marzo 2024)

DIRETTA MONACO MILANO: PARLA MESSINA

Si avvicina la diretta di Monaco Milano, per l’Olimpia questo è un periodo francamente complicato, senza dubbio in Eurolega ma tutto sommato anche in campionato, dove la EA7 Emporio Armani Milano è infatti reduce dalla sconfitta di Venezia, che il coach Ettore Messina ha commentato così per il sito della società: “Abbiamo giocato una difesa degna di questo nome solo nel quarto quarto e grazie a questo ci siamo dati una possibilità perfino di vincere la partita anche se poi abbiamo sbagliato un paio di possessi ma non è stato questo il problema. Non si può venire qui a Venezia ed essere molli come siamo stati per gran parte della partita. I falli di Melli?

Non credo siano stati un fattore perché Caruso ci ha dato minuti importanti e incoraggianti e così anche Stefano Tonut che rientrava da uno stop. Non credo ci abbia condizionato”. Ettore Messina però non poteva essere soddisfatto e lo ha evidenziato in modo chiaro: “Abbiamo bisogno però che tutti portino un mattone altrimenti abbiamo grossi problemi. Abbiamo serie difficoltà perché non riusciamo mai tranne qualche volta a portare tutti un mattone. Negli anni questa è stata sempre una prerogativa della nostra squadra ma se vogliamo avere ancora una chance abbiamo bisogno che questo accada sempre. Ed è quello dobbiamo recuperare per avere una chance di qui alla fine”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONACO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Milano sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Monaco Milano (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MONACO MILANO: L’OLIMPIA SPERA ANCORA!

Monaco Milano, in diretta dalla Salle Gaston Medecin naturalmente del Principato di Monaco alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, è la partita valida per la trentesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2023-2024 che infatti prevede in questa settimana l’ultimo doppio turno della lunga avventura della stagione regolare. La EA7 Emporio Armani Milano è praticamente obbligata a vincere se vorrà continuare a inseguire un posto almeno nei play-in di Eurolega, dal momento che arriviamo alla diretta di Monaco Milano con un bilancio che parla di dodici vittorie per l’Olimpia, a fronte però di ben diciassette sconfitte nelle precedenti ventinove giornate della stagione regolare.

Adesso il margine d’errore è davvero ridotto e sarebbe fondamentale vincere in casa contro una squadra che onestamente è superiore all’Olimpia Milano, cioè i francesi (come affiliazione sportiva) del AS Monaco, che invece arrivano a questa partita con un meraviglioso bilancio di diciannove vittorie a fronte di sole dieci sconfitte, per cui puntano alla migliore posizione possibile nella griglia della post-season, motivo per cui non vorranno rallentare in una partita sulla carta “facile”. Milano però ha bisogno di un guizzo per ribaltare la stagione: la posta in palio è altissima, cosa ci dirà la diretta di Monaco Milano?

DIRETTA MONACO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monaco Milano, dobbiamo fare il punto di una situazione sempre più critica per l’Olimpia Milano, a maggior ragione dopo la sconfitta contro il Baskonia nella partita della scorsa giornata, perché più il tempo passa e più si riduce il margine d’errore. Tornando indietro nel tempo, la partenza della stagione di Eurolega era subito stata tutta in salita, con una sola vittoria nelle prime sei giornate; in seguito, il +31 rifilato al Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza una striscia di successi che permettesse una risalita possente in classifica, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano ha sempre continuato ad essere critica.

Non sono mancate soddisfazioni anche di altissimo livello, tra le quali possiamo citare la vittoria contro il Real Madrid al Forum, ma non è abbastanza per entrare in lotta per i play-in se si continuasse su questa lunghezza d’onda – e ormai di tempo per i ragionamenti ce n’è poco. Anzi, con il vecchio regolamento le speranze di entrare fra le prime otto sarebbero di fatto già terminate, mentre per il decimo posto si può ancora sperare. Serve tuttavia un salto di qualità, perché non c’è più tempo da perdere e bisogna quindi cercare l’impresa in una partita che sulla carta si annuncia difficilissima. L’Olimpia ne sarà capace? La risposta arriverà dalla diretta di Monaco Milano…











