DIRETTA/ Monaco Psv video streaming tv: Cuneyt Cakir sarà l’arbitro

DIRETTA MONACO PSV: L’ARBITRO

Sarà il turco Cuneyt Çakir a seguire la diretta di Monaco Psv: al Louis II l’arbitro avrà Bahattin Duran e Tarik Ongun come assistenti, poi il quarto uomo Alper Ulusoy in qualità di quarto uomo e in sala Var Mete Kalkavan e Hüseyin Göçek (Avar). Conosciamo molto bene Cakir, uno degli arbitri più esperti del calcio internazionale che però ha anche sollevato qualche polemica per certe scelte anche recenti; per esempio il rigore assegnato a tempo praticamente scaduto a San Siro, con il quale l’Atletico Madrid ha battuto un Milan che poco prima si era visto espellere Franck Kessié per somma di ammonizioni.

Questa la sua unica direzione nei gironi delle coppe europee per questa stagione; Cakir in precedenza aveva diretto Young Boys Cluj e Sheriff Dinamo Zagabria per i preliminari di Champions League, entrando in qualche modo nella storia visto che il 3-0 dei moldavi aveva spalancato la porta dei gironi della competizione, poi effettivamente timbrati al ritorno. Nelle 10 partite che l’arbitro turco ha condotto quest’anno troviamo una media di 4,3 ammonizioni, mentre le espulsioni sono in totale 4 e tutte per doppio giallo; abbiamo anche 4 calci di rigore fischiati, del resto ricordiamo Cakir come un direttore di gara che spesso mette mano a cartellini e sanzioni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONACO PSV STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Monaco Psv è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MONACO PSV: OLANDESI IN FORMA!

Monaco Psv, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stade Louis II di Montecarlo, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Olandesi alla rincorsa in un momento difficile nel quadro del girone, sorpassati al secondo posto dalla Real Sociedad dopo il ko nel match d’andata contro i monegaschi, che hanno preso la testa del girone a quota 7 punti. Dopo l’ultima vittoria per 5-2 contro il Twente il Psv ha mantenuto il passo dell’Ajax primo della classe dell’Eredivisie, primo ma con 2 sole lunghezze di vantaggio sui “Boeren”.

Dall’altra parte il Monaco è reduce da una sconfitta inaspettata nella Ligue 1 francese sul campo del Brest, un ko che ha fatto proseguire la squadra del Principato nell’altalena di vittorie e sconfitte che finora l’ha assestata a metà classifica in campionato. In Coppa però il cammino del Monaco finora è stato ottimo, con due vittorie contro gli olandesi all’andata e lo Sturm Graz in casa e il pari a San Sebastian contro la Real Sociedad, da tenere d’occhio anche in chiave primo posto nel girone.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO PSV

Le probabili formazioni della diretta Monaco Psv, match che andrà in scena allo Stade Louis II di Montecarlo. Per il Monaco, Nico Kovac schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nübel, Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique, Fofana, Lucas, Martins, Volland, Matazo, Ben Yedder. Risponderà il Psv allenato da Roger Schmidt con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, van Ginkel, Sangaré, Madueke, Götze, Gakpo, Zahavi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade Louis II di Montecarlo per la diretta di Monaco Psv, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monaco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Psv, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



