Diretta/ Monaco Real Sociedad streaming video tv: per il primato (Europa League)

DIRETTA MONACO REAL SOCIEDAD: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Monaco Real Sociedad, in diretta giovedì 25 novembre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stade Louis II di Montecarlo, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida decisiva per il primato ma non solo vista la situazione nel girone B della competizione. Il Monaco guida il raggruppamento con 8 punti, davanti alla Real Sociedad con 6 e gli olandesi del PSV Eindhoven a quota 5.

I baschi vengono da 17 risultati utili consecutivi, dopo la sconfitta all’esordio in casa del Barcellona non hanno più perso neanche nella Liga, dove al momento sono secondi a una sola lunghezza dal Real Madrid capolista, seppur con una partita giocata in più. Il Monaco con l’ultimo pareggio contro il Lille nella Ligue 1 francese ha messo in fila il terzo pareggio consecutivo, in ritardo in campionato la formazione monegasca è comunque abbastanza solida, come dimostrato anche in occasione del pareggio dell’andata a San Sebastian.

DIRETTA MONACO REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Monaco Real Sociedad è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni della diretta Monaco Real Sociedad, match che andrà in scena allo Stade Louis II di Montecarlo. Per il Monaco, Nico Kovac schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nübel, Aguilar, Disasi, Pavlovic, Henrique, Diatta, Fofana, Tchouameni, Diop, Volland, Boadu. Risponderà la Real Sociedad allenata da Imanol Augacil con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Remiro, Gorosabel, Elustondo, Normand, Rico, Merino, Guevara, Januzaj, Silva, Barrentxea, Isak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade Louis II di Montecarlo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lokomotiv Mosca con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

