Diretta Monaco Sampdoria/ Streaming video e tv: amichevole al Louis II per i liguri

Monaco Sampdoria è una delle amichevoli di lusso in questa estate: si gioca sabato 3 agosto alle ore 19:30 e siamo nel gioiellino del Louis II, lo stadio della formazione del Principato. La nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco testa gli allenamenti svolti in vista della prossima stagione contro una squadra comunque storica, che in passato ha raggiunto la finale europea e che solo due anni fa ha vinto il suo ottavo campionato nazionale, prima di subire un pesante calo che l’ha quasi portata ad un’altra retrocessione. I blucerchiati inseguono la qualificazione alle coppe europee che hanno sfiorato nelle ultime tre stagioni, contrassegnate da Marco Giampaolo; ora si ripresentano al campionato di Serie A con un allenatore nuovo e un progetto che può diventare intrigante, che grosso modo per il momento sarà figlio di quanto abbiamo visto fino a pochi mesi fa. Andiamo dunque a valutare in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Monaco Sampdoria possiamo valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

A meno che non ci siano variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Monaco Sampdoria non dovrebbe essere trasmessa nel nostro Paese; l’amichevole non verrà garantita nemmeno con un servizio ufficiale di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, con particolare riferimento alle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO SAMPDORIA

Monaco Sampdoria può essere affrontata da Leonardo Jardim, rimasto sulla panchina nel Principato, con un 4-2-3-1: ipotizziamo una squadra con Benaglio in porta, Jemerson e Glik al centro dello schieramento difensivo con due terzini che potrebbero essere Henrichs e Ballo-Touré. A formare la coppia in mediana possono agire Pelé e Adama Traoré; Sidibé può avanzare sulla linea delle mezzali dove è in competizione con Rony Lopes e Gil Dias, dall’altra parte attenzione a Gelson Martins o Gil Dias, Fabregas giocherà presumibilmente più avanzato e a supporto della prima punta, che potrebbe già essere Radamel Falcao (in alternativa Cardona). Sampdoria con il 4-3-3: davanti ad Audero si muovono Chabot e Colley – o Murillo, Sala-Bereszynski e Murru-Depaoli i ballottaggi per le corsie laterali con un centrocampo nel quale Ekdal sarà il playmaker di riferimento, avendo ai suoi lati Linetty e Praet. Da valutare Verre, che potrebbe giocare come esterno nel tridente offensivo; la prima punta potrebbe essere Quagliarella, Caprari o Gabbiadini completeranno lo schieramento a disposizione di Di Francesco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA