Diretta/ Monaco Sturm Graz streaming video tv: girone di ferro (Europa League)

DIRETTA MONACO STURM GRAZ: NON SOTTOVALUTARE GLI AUSTRIACI

Monaco Sturm Graz, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.00 presso la RZD Arena di Mosca, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida d’esordio in quello che è probabilmente il girone di ferro in questa prima fase di Europa League. Il Monaco sarà chiamato a giocarsi la qualificazione con Real Sociedad e PSV Eindhoven, mentre lo Sturm Graz rischia di ricoprire il ruolo di vaso di coccio tra quelli di ferro. Gli austriaci in campionato sono reduci da una vittoria contro il Klagenfurt che li ha mantenuti al secondo posto, pur a -7 dal Salisburgo.

Il Monaco è invece reduce da uno scivolone interno contro il Marsiglia nella Ligue 1 francese. La formazione monegasca sembra non aver ancora assorbito il contraccolpo della delusione del mancato accesso alla fase a gironi di Champions League, sfumata in un rocambolesco preliminare contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Il Monaco sembra avere qualità ma ha iniziato la stagione senza trovare ancora i giusti automatismi: servirà subito una vittoria in Europa per riuscire a voltare pagina.

DIRETTA MONACO STURM GRAZ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Sturm Graz sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intera fase a gironi di Europa League. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO STURM GRAZ

Le probabili formazioni di Monaco Sturm Graz, match che andrà in scena allo stade Louis II di Montecarlo. Per il Monaco, Nico Kovac schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nubel; Massima, Disami, Badiashile, Henrique; Martins, Fofana, Thcouameni, Diop; Volland, Ben Yedder. Risponderà lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Ljubic, Kuen; Sarkaria; Yeboah, Jantscher.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade Louis II di Montecarlo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Ferencvaros, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.



