Diretta Monaco Tottenham streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.

DIRETTA MONACO TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Mentre aspettiamo la diretta Monaco Tottenham, possiamo ricordare che circa un decennio fa la sfida fra i monegaschi e i londinesi ebbe luogo addirittura per due stagioni consecutive nella fase a gironi. Per la precisione, nell’autunno 2015 si trattava dei gironi di Europa League, con un pareggio per 1-1 in casa del Monaco giovedì 1° ottobre 2015 e la perentoria vittoria per 4-1 del Tottenham nel ritorno a Londra il 10 dicembre. Un anno più tardi erano invece i gironi di Champions League e l’esito fu decisamente diverso.

Infatti il Monaco riuscì a vincere entrambe le partite: colpo monegasco a Londra per 1-2 all’andata mercoledì 14 settembre 2016, poi ecco un altro 2-1, questa volta in casa, nel match di ritorno di martedì 22 novembre 2016. Ecco allora che il Monaco è in vantaggio grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta, anche se curiosamente gli Spurs hanno segnato un gol in più, sette contro sei. Ricordi non così lontani, ma nemmeno vicinissimi: contano più che altro per introdurci alla diretta Monaco Tottenham, poi la parola passa naturalmente al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONACO TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Monaco Tottenham viene trasmessa in tv su Sky Sport 256 per i soli abbonati, non cambia il discorso riguardo la diretta streaming video che sarà su Now Tv.

MONACO TOTTENHAM: SPURS ANCORA IMBATTUTI!

Eccoci alla diretta Monaco Tottenham, intrigante partita che alle ore 21:00 di mercoledì 22 ottobre 2025 si gioca al Louis II per la terza giornata nel girone unico della Champions League 2025-2026. Gli Spurs arrivano nel Principato ancora imbattuti, e dunque a caccia di una vittoria che avvicinerebbe molto la qualificazione.

È stata buona anche la reazione all’Aspmyra quando, sotto di due gol, il Tottenham è riuscito a pareggiare contro il Bodo/Glimt; in generale la squadra di Thomas Frank ha iniziato bene la stagione, anche se bisogna dire che in Premier League la vittoria manca addirittura dal 13 settembre e c’è stato un calo.

Il Monaco invece ha un solo punto in questo girone: lo ha ottenuto pareggiando contro il Manchester City e dunque certamente è un risultato positivo, peccato che due settimane prima fosse arrivato un incredibile 1-4 sul campo del Bruges, si tratta allora di aumentare i giri del motore.

Cosa succederà nella diretta Monaco Tottenham? Ce lo dirà il campo tra poco, intanto noi proviamo a ipotizzare quali calciatori potrebbero scendere in campo in una partita davvero molto interessante e che vale molto per la classifica di entrambe le squadre, che hanno i playoff come obiettivo minimo.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO TOTTENHAM

Sébastien Pocognoli fa l’esordio in Champions League sulla nuova panchina: nella diretta Monaco Tottenham non potrà utilizzare Eric Dier, infortunato, dunque spazio a Caio Henrique con Keher e Salisu in una difesa che protegge Kohn, a centrocampo invece Bamba potrebbe giocare in coppia con Teze (sempre out Pogba) mandando Diatta e Ouattara a fare i laterali, tante soluzioni nel tridente offensivo perché ci sono Minamino e Golovin che cercano spazio, qui però Akliouche e Ansu Fati partono forse favoriti così come Biereth nei confronti di Balogun, ma i ballottaggi sono aperti.

Ancora più problemi li ha Frank, che deve rinunciare a parecchi elementi nel suo Tottenham: gli Spurs sono in campo con un 4-2-3-1 nel quale Vicario è il portiere, Danso e Van de Ven i due centrali con Pedro Porro e Spence che agiscono da terzini, in mezzo al campo Pape Sarr e Bergvall insidiano le maglie di Bentancur e Palhina che restano comunque in vantaggio, poi ecco una trequarti nella quale Brennan Johnson dovrebbe tornare titolare facendo compagnia a Kudus e Xavi Simons, da prima punta è possibile che ci sia Richarlison più di Tel ma lo scopriremo a breve.

QUOTE E PRONOSTICO MONACO TOTTENHAM

Sono gli Spurs a essere leggermente favoriti nel pronostico che l’agenzia Snai ha emesso per la diretta Monaco Tottenham: infatti il segno 2 che regola la vittoria vi permetterebbe una vincita corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, per contro arriviamo a 2,70 volte la giocata sul segno 1 che identifica il successo della squadra di casa, poi l’eventualità del pareggio per la quale puntare sul segno X ha un valore che ammonta a 3,55 volte la posta in palio.