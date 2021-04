Diretta Monaco Unics Kazan/ Streaming video tv: finale basket Eurocup gara-1

DIRETTA MONACO UNICS KAZAN: ECCO GARA-1 DI FINALE!

Monaco Unics Kazan, in diretta dal Louis II, è gara-1 della finale di basket Eurocup 2020-2021: si gioca alle ore 19:00 di martedì 27 aprile, a campi invertiti per questioni legate alle leggi sulla pandemia (ne parleremo). La finale è organizzata al meglio delle tre partite, come già era per le semifinali: si arriverà al titolo con due successi, e noi ovviamente non possiamo che dire come la grande delusione sia rappresentata dall’assenza della Virtus Bologna, che ha dominato la competizione e vinto gara-1 contro i russi salvo poi cadere in casa nella partita decisiva.

Diretta/ Virtus Bologna Unics Kazan (risultato finale 100-107): russi in finale

Il Monaco, l’altra finalista, era stata battuta dalla Segafredo per due volte nel primo turno; il basket però è questo, la squadra del Principato ha vinto le partite che doveva vincere e quindi più che giustamente a contendersi la Eurocup 2021 sono queste due squadre, con la speranza che ci regalino grande spettacolo. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Monaco Unics Kazan, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali del match.

Diretta/ Unics Kazan Virtus Bologna (risultato finale 85-81): Belinelli non basta!

DIRETTA MONACO UNICS KAZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Unics Kazan potrebbe essere trasmessa su Eurosport, in questo caso sarebbe un appuntamento in chiaro per tutti mentre su Eurosport 2 sarebbe accessibile solo ai clienti Sky; sappiamo tuttavia che tutto il programma di Eurocup è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Unics Kazan (risultato finale 80-76): gara 1 alla Virtus!

DIRETTA MONACO UNICS KAZAN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Monaco Unics Kazan ci porta dunque all’inizio della finale di Eurocup: intanto, di queste due squadre bisogna dire che essere arrivate all’ultimo atto le ha portate a qualificarsi per la prossima Eurolega, e questo aumenta i rimpianti per la Virtus. Abbiamo detto di come i russi abbiano violato la Segafredo Arena in gara-3 della semifinale, riuscendo a segnare 107 punti a una squadra che ne aveva concessi 75 in media per tutto il torneo; il Monaco invece ha fatto il suo capolavoro nei quarti, perché dopo aver perso in casa la prima partita contro il Buducnost è andato a imporsi in Montenegro riprendendo il fattore campo e ha poi chiuso i conti. In semifinale sono arrivate due vittorie contro Gran Canaria; la squadra del Principato, associata alla federazione francese, negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente e ha tutto il diritto di essere qui. Si tratta anche di due società che in Europa hanno già detto la loro: l’Unics Kazan ha già vinto la Eurocup (anche se 10 anni fa) e prima ancora la Europe League (diventata poi EuroChallenge), il Monaco nel 2018 aveva raggiunto la finale di Champions League, ma ora la posta si è decisamente alzata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA