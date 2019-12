Diretta Monchengladbach Basaksehir/ Streaming video tv: “spareggio” di Europa League

Monchengladbach Basaksehir, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 in diretta dal Borussia Park di Monchengladbach, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Sulla carta si tratta di uno dei match più interessanti di quest’ultima giornata di Europa League. Il Borussia continua a stupire in Germania, consolidando il suo primato dopo l’ultima vittoria nel big match di Bundesliga contro il Bayern Monaco. Grazie allo scontro diretto favorevole rispetto alla Roma, i tedeschi sono primi nel gruppo J ma per mantenere il primo posto dovranno necessariamente battere i turchi. Un pareggio regalerebbe al Monchengladbach la qualificazione ma presumibilmente non il secondo posto, con la Roma favoritissima per battere in casa gli austriaci del Wolfsberger già eliminati. In caso di ko dei padroni di casa, il Basaksehir rientrerebbe invece clamorosamente in gioco: dopo lo 0-3 interno contro la Roma i turchi sembravano ormai fuori dai giochi ma la situazione lascia ancora una chance dalla squadra del premier Erdogan, che si era rilanciata nel raggruppamento grazie al doppio successo sul Wolfsberger. Nel campionato turco il Basaksehir era arrivato a -2 dalla vetta, ma ora è scivolato al quarto posto dopo l’ultimo pari in casa del Denizlispor.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monchengladbach Basaksehir, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Borussia Park di Monchengladbach, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 251 per seguire Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet che si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta l’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH BASAKSEHIR

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Monchengladbach Basaksehir, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Borussia Park di Monchengladbach, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Il Monchengladbach allenato dal tedesco Rose sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Kramer, Zakaria; Hofmann, Neuhaus, Pleà; Thuram. Risponderà il Basaksehir, guidato in panchina dal turco Buruk, optando per un 4-2-3-1 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Mert; Caiçara, Ponc, Epureanu, Clichy; Azubuike, Topal; Visca, Irfan, Guldbrandsen; Crivelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 1.40 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 4.50 l’eventuale pareggio e quota a 8.00 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.70 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA