Diretta Monchengladbach Bayern/ Streaming video: scontro al vertice per la Bundesliga

Borussia Monchengladbach Bayern Monaco, in diretta dall Borussia Park di Monchengladbach, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.30, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata della Bundesliga tedesca. Nello scorso turno di campionato in Germania le squadre di testa hanno vinto tutte: ok il Monchengladbach, il Lipsia, lo Schalke e il Dortmund. L’unico a cadere è stato il Bayern Monaco, sorpreso in casa dal Bayer Leverkusen in una partita molto sfortunata, considerando il numero di occasioni da gol collezionate dai bavaresi, ma al tempo stesso che ha frenato il cammino del Bayern che tra Bundesliga e Champions sembrava essersi finalmente ritrovato con Flick in panchina. Il Borussia di Rose invece dopo il ko subito contro l‘Union Berlino ha ripreso il cammino rifilando un 4-2 al Friburgo e mantenendo la vetta della classifica, portandosi a +4 proprio sul Bayern, che visto il suo dominio negli ultimi anni resta sempre l’indiziato principale per la conquista del titolo. Ma con 4 vittorie nelle ultime 5 partite di campionato il Monchengladbach sta dimostrando di essere tutt’altro che una meteora.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Monchengladbach Bayern Monaco, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.30 e che si disputerà presso il Borussia Park di Monchengladbach, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH BAYERN

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Borussia Monchengladbach Bayern Monaco, sabato 7 dicembre 2019 presso il Borussia Park di Monchengladbach, sfida valevole per la quattordicesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Borussia Monchengladbach allenato da Marco Rose schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Sommer, Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini, Neuhaus, Zakaria, Benes, Hermann, Embolo, Thuram. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Sippel, Hofmann, Johnson, Kramer, Plea, Raffael, Stindl, Strobl, Wendt. Risponderà il Bayern Monaco guidato in panchina da Flick, che opterà su un 4-3-3 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Neuer, Pavard, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Muller, Gnabry, Lewandowski, Perisic. Siederanno in panchina: Ulreich, Tiago Alcantara, Boateng, Coman, Coutinho, Tolisso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 6.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 4.33, mentre il successo in trasferta viene quotato 1.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.35, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 3.20.



