Diretta Monchengladbach Leverkusen/ Streaming video tv: big match per la Champions

Monchengladbach Leverkusen, in diretta dal Borussia Park, è la partita in programma oggi, 23 maggio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. Big match in chiave Champions dunque per questo sabato tutto dedicato alla 27^ giornata della Bundesliga, la seconda dopo l’interruzione di più di due mesi occorso per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. In un Borussia Park tristemente vuoto (fino a fine stagione tutte le sfide verranno disputate a porte chiuse) infatti si affronteranno le formazioni del Borussia Monchengladbach e del Bayer Leverkusen, separate nella graduatoria del primo campionato tedesco da appena due punticini ed entrambe ben focalizzate per questo finale di stagione, certamente atipico, ad ottenere un pass per la prossima edizione della Champions League. L’impresa non si annuncia certo semplice anche perché nelle posizioni più alte della graduatorie le distanze sono minime e basta mezzo passo falso perchè invece di sognare la coppa della grandi orecchi ci si ritrovi a lottare almeno per prendere parte all’Europa League 2020-21. Capiamo dunque bene che oggi sarà battaglia vera in campo per ottenere tre punti, che peseranno moltissimo a chiusura del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Monchengladbach Leverkusen, oggi non sarà visibile in versione integrale in diretta tv: pure sarà possibile seguire i gol e tutte le azioni più brillanti della partita, con fischio d’inizio previsto alle ore 15.30 tramite il programma Diretta Gol, su Sky Sport 1 (201): diretta streaming video garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH LEVERKUSEN

Per la sfida Champions di questo fine settimana, tutto riservato alla 27^ giornata della Bundesliga, certo entrambi gli allenatori hanno preparato con cura le loro probabili formazioni. Ecco che allora per la diretta Monchengladbach Leverkusen, il tecnico dei padroni di casa Marco Rose, dovrebbe aver preparato un buon 4-2-3-1, che vedrà in campo quasi gli stessi 11 che hanno affrontato l’Eintracht pochi giorni fa. In attacco certo non mancherà come prima punta Plea, con Herrman, Embolo e Thuram alle sue spalle: pronti anche Kramer e Neuhaus nella mediana, con Sommer fedele tra i pali. Dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1 il modulo preferito per Bosz per disporre i propri giocatori del Bayer. Di certo quest’oggi non mancherà Havertz come prima punta (nel mirino della Juventus), come pure il trittico Bellarabi-Amiri-Diaby posto a supporto. Le prime scelte per la mediana delle aspirine saranno poi Aranguiz e Demirbay, mentre in difesa si collocheranno in campo dal primo minuto Weiser, Bender, Tapsoba e Sinkgraven.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Monchengladbach e Leverkusen il favore del pronostico alla vigilia del fischio d’inizio pare andare alla formazione di casa, benché pure l’impressione è che ci attenda un match molto combattuto e incerto. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 comunque fissa a 2.40 il successo del Monchengladbach, contro il più elevato 2.75 assegnato al successo del Leverkusen: il pareggio invece è stato valutato a 3.65.



