Diretta Monchengladbach Manchester City/ Streaming video: ottavi Champions League!

Monchengladbach Manchester City, in diretta dallo stadio Arena Puskas di Budapest a causa delle restrizioni Covid sui viaggi tra il Regno Unito e la Germania, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Scenario inedito, purtroppo imposto dalla pandemia di Coronavirus che continua ad essere per tutti un problema serio, per la diretta di Monchengladbach Manchester City, che sicuramente vedrà gli ospiti di Pep Guardiola nei panni dei grandi favoriti. Vinto in modo autorevole il proprio girone, il Manchester City si fa però forte soprattutto della striscia aperta di 18 vittorie consecutive in tutte le competizioni, con la quale ha praticamente già blindato con ampio anticipo il trionfo in Premier League, salvo tonfi clamorosi.

Questo significa che i Citizens potranno concentrarsi soprattutto sulla Champions League e questa sarà una difficoltà in più per tutte le avversarie, a cominciare dal Borussia Monchengladbach, che è passato nel girone dell’Inter ma adesso è attesa da un ostacolo davvero durissimo. Ci saranno sorprese oppure tutto andrà secondo logica in Monchengladbach Manchester City?

DIRETTA MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Monchengladbach Manchester City in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva, come per la gran parte delle partite di Champions League: gli abbonati potranno dunque sintonizzarsi sui canali di Sky Sport, oppure affidarsi alla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY

Per le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City, ecco che i tedeschi dovrebbero affidarsi a un 4-2-3-1 imperniato sulla prima punta Plea, alle cui spalle dovrebbero agire sulla linea dei trequartisti il figlio d’arte Thuram, Stindl ed Embolo. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che la coppia in mediana dovrebbe vedere titolari Zakaria e Neuhaus, infine la difesa a quattro del Borussia Monchengladbach dovrebbe vedere titolari Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini davanti al portiere Sommer. Se queste saranno le mosse di Rose, il suo illustre collega Guardiola ha naturalmente l’imbarazzo della scelta, ma disegniamo un 4-3-3 con Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko davanti al portiere Ederson in una linea a quattro; a centrocampo i titolari dovrebbero essere Gundogan, Rodri e Bernardo Silva, infine Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling sono attesi nel tridente offensivo di lusso dei Citizens.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Monchengladbach Manchester City in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita nettamente in favore degli ospiti, missione quasi impossibile per i tedeschi. Il segno 2 infatti è quotato a 1,32, mentre poi si sale a 5,50 in caso di segno X e fino a ben 8,50 volte la posta in palio in caso di segno 2.



