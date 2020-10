Diretta/ Monchengladbach Real Madrid (Champions League): tedeschi in crescita

DIRETTA MONCHENGLADBACH REAL MADRID: SFIDA DELICATA PER ZIDANE!

Monchengladbach Real Madrid, diretta dall’israeliano Orel Grinfeld, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I tedeschi sono in crescita, e lo hanno dimostrato a partire dal 2-2 ottenuto in casa dell’Inter, sfiorando anche la vittoria visto che il vantaggio del Borussia era arrivato nei minuti finali della partita. In Bundesliga il Monchengladbach ha continuato a segnare ed è passato con un 2-3 in casa del Mainz, vittoria che ha riportato la squadra di Marco Rose ad agganciarsi al treno delle zone d’alta classifica. Il Real Madrid invece in Champions era partito con una vera e propria doccia fredda, il 2-3 subito in casa contro lo Shakhtar. Per le Merengues era la seconda sconfitta interna consecutiva, visto che la squadra di Zidane aveva perduto anche contro il Cadice. Il riscatto si è concretizzato però nella gara più attesa, il “Clasico” che ha visto il Real vincere 1-3 al Camp Nou contro il Barcellona grazie alle reti di Valverde, Sergio Ramos e Modric. Un acuto importantissimo anche per il morale della formazione madrilena.

DIRETTA MONCHENGLADBACH REAL MADRID IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Monchengladbach Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH REAL MADRID

Le probabili formazioni di Monchengladbach Real Madrid, sfida che andrà in scena presso il Borussia Park di Monchengladbach. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Rose con un 4-2-3-1: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea. Gli ospiti guidati in panchina da Zinedine Zidane schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius Jr, Benzema, Asensio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Monchengladbach e Real Madrid queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.90.



