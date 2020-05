Diretta Monchengladbach Union Berlino/ Streaming video tv: bella sfida testa coda

Pubblicità

Monchengladbach Union Berlino, in diretta dal Borussia Park di Monchengladbach, è la partita in programma oggi, domenica 31 maggio e valida per la 29^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. Si apre dunque con una sfida da testa e coda questa domenica riservata ai posticipi del terzo turno del campionato post ripartenza: in campo due formazioni che non hanno iniziano nel migliore dei modi questo finale di stagione, ma che pure non possono ancora dare per perduti i propri obbiettivi stagionali. Con entrambi un KO e un pareggio alle spalle, sia le formazioni di Rose che di Fischer non si possono dare per vinte. I primi rischiano infatti di dover abbandonare il sogno Champions League e i secondi di venir retrocessi al secondo campionato nazionale. Scenari però che non risultano ancora così vicini, specie se da oggi si ricomincerà a vincere. La diretta Monchengladbach Union Berlino si annuncia dunque come sfida da non perdersi assolutamente: ricordiamo però che verrà disputata, come le altre del turno, a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Monchengladbach e Union Berlino sarà trasmessa in diretta tv su Sky: appuntamento alle ore 15.30 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video della sfida garantita tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONCHENGLADBACH UNION BERLINO

Per le probabili formazioni della diretta tra Monchengladbach e Union Berlino non ci sorprenderebbe affatto se entrambi i tecnici opteranno solo per i propri titolari, pur avendo questi sulle gambe un duro turno infrasettimanale, appena disputato con risultati non così esaltanti. Ma d’altronde la necessità di tornare a vincere è più pressante ed ecco che già Borussia questo pomeriggio sarà in campo col consueto 4-2-3-1, che vedrà titolare in attacco il capocannoniere Alassane Plea. Alle spalle del bomber si faranno trovare poi pronti Hofmann, Stindl e Thuram (questo in gol settimana scorsa contro il Leverkusen), mentre toccherà a Kramer e Nauhaus agire dal primo minuto nella mediana. Per la probabile formazione dell’Union Berlino di Fischer, ecco che di certo oggi non sarà a disposizione del tecnico Andrich, squalificato dopo il giallo rimediato in settimana con il Mainz. Nel 3-4-2-1 fissato dall’allenatore dei biancorossi comunque non mancheranno in attacco Andersson e la coppia alla sue spalle con Bulter e Ingavrtsen: toccherò invece a Trimmel, Gentner, Promel e Lenz agire dal primo minuto nella mediana. Già consegnate anche le maglie da titolari per la difesa berlinese, con Friedrich, Schlotterbeck e Subotic ancora titolari di fronte al numero 1 Gikiewicz.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per la 29^ giornata della Bundesliga non facciamo certo fatica a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico, benché certo ci attenda una partita non già decisa. Il portale di scommesse Snai, per la diretta tra Monchengladbach e Union Berlino pure fissando le quote per l’1×2, ha dato a 1.50 il successo del Borussia, contro il più elevato 6.50, assegnato per la vittoria dei biancorossi: il pareggio vale invece 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA