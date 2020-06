Diretta Monchengladbach Wolfsburg/ Streaming video tv: aria europea (Bundesliga)

Borussia Monchengladbach Wolfsburg vale per la 32^ giornata della Bundesliga 2019-2020: turno infrasettimanale al Borussia Park, dove le due squadre si affrontano alle ore 20:30 di martedì 16 giugno. Una sfida diretta per l’Europa, ma i destini di queste formazioni non sono incrociati: rispettivamente quarta e quinta in classifica, hanno 10 punti di scarto a favore dei padroni di casa, il che significa che il Wolfsburg – dopo l’ultimo pareggio, beffardo, in casa contro il Friburgo – non può più raggiungere la qualificazione in Champions League e anzi deve stare attento a non farsi superare dall’Hoffenheim o dal Friburgo. Il Gladbach invece sta sprecando tante occasioni, anche se su questo influisce il calendario: sabato scorso infatti la squadra ha perso di misura sul campo del Bayern Monaco, e in questo modo non è riuscita a fare un passo importante verso il quarto posto. La corsa con il Bayer Leverkusen è assolutamente entusiasmante, ma vincendo questa sera si potrebbe anche sperare di tornare a coinvolgere il Lipsia che, nella partita di domani, ospiterà il Borussia Dortmund secondo in classifica. Vediamo allora cosa succederà nella diretta di Borussia Monchengladbach Wolfsburg; aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Borussia Monchengladbach Wolfsburg, che non è una di quelle previste integralmente dalla televisione satellitare; di conseguenza non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per chi volesse restare aggiornato sui risultati delle gare del turno infrasettimanale, dunque anche quella del Borussia Park, è a disposizione il programma Diretta Gol Bundesliga, al numero 201 che è Sky Sport Uno, e che in tempo reale passerà di campo in campo fornendo le immagini delle azioni salienti e delle reti segnate in serata.

Marco Rose dovrebbe puntare sul consueto 4-2-3-1 in Borussia Monchengladbach Wolfsburg: in porta Sommer, davanti a lui Ginter ed Elvedi con due laterali che dovrebbero essere Lainer e Bensebaini, anche se dalla panchina Wendt è pronto. A centrocampo la consueta cerniera mediana di protezione viene composta verosimilmente da Neuhaus e Kramer, anche qui un possibile ballottaggio con Bénes mentre sembra fatto il reparto offensivo, prima punta Marcus Thuram con la collaborazione del trequartista Stindl e degli esterni Herrmann e Hofmnann, la prima alternativa è Embolo che potrebbe avere una maglia. Il Wolfsburg di Oliver Glasner ha invece il 4-2-2 classico come modulo di riferimenti: Pongracic e Brooks a protezione del portiere Casteels, Mbabu e Roussillon sugli esterni bassi, davanti a loro agiscono Steffen e uno tra Brekalo e Joao Victor che darebbe una trazione più offensiva alla squadra. Schlager e Arnold in mezzo al campo sono favoriti su Gerhardt; davanti Weghorst, autore di una doppietta sabato, sarà accoppiato a Ginczek che rimane favorito su Marmoush.

L’agenzia Snai ha previsto quote abbastanza equilibrate per quanto riguarda il pronostico su Borussia Monchengladbach Wolfsburg: il segno 1 vale 2,05 volte la posta e fa dei padroni di casa i favoriti, ma il valore posto sul segno 2 per il successo esterno vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.



