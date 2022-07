Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai 2: le finali di oggi, 18 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE: OGGI 5 TITOLI ASSEGNATI!

La quarta giornata dei Mondiali atletica 2022 Eugene è particolarmente intensa: lunedì 18 luglio infatti il programma prevede almeno tre grandi protagonisti italiani, dovendo ricordare che in Oregon il fuso è nove ore indietro rispetto a quello di casa nostra, e dunque le gare da noi prenderanno il via alle ore 15:15 con la maratona femminile, che segue ovviamente di un giorno quella maschile che si è corsa appunto ieri nel pomeriggio italiano.

Questo sarà il primo di cinque titoli assegnati oggi nella diretta dei Mondiali atletica 2022 Eugene: per quattro di questi dovremo aspettare la notte italiana tra lunedì e martedì, ma sarà grande attesa perché avremo in pista anche Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu, a caccia di gloria (soprattutto il primo rispetto a oggi). Ora dunque scopriamo quello che potrebbe succedere nel corso della diretta dei Mondiali atletica 2022 Eugene; andremo a valutare quali siano le finali e gli italiani in corsa, che potrebbero muovere il medagliere a nostro favore.

La diretta tv della quarta giornata dei Mondiali di atletica 2022 a Eugene sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento per la sessione del mattino americano (tardo pomeriggio-sera da noi), mentre l’appuntamento notturno sarà su Rai 2. Da notare anche la diretta tv su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI ATLETICA 2022

Nella diretta dei Mondiali atletica 2022 Eugene per lunedì 18 luglio, abbiamo già visto che si partirà con la maratona donne; alle 18:35 italiane invece scatteranno due gare dell’eptathlon femminile, prima il salto in lungo e poi il lancio del giavellotto, ma per attendere gli italiani dovremo aspettare le 2:05 quando ci saranno le batterie dei 200 metri maschili. Filippo Tortu è la nostra grande speranza, ma in pista ci sarà anche Eseosa Desalu che con lui ha vinto la 4×100 olimpica un anno fa.

Cinque minuti più tardi prenderanno il via le qualificazioni del lancio del disco femminile con Daisy Osakue, poi finalmente ecco Gianmarco Tamberi: come sappiamo Gimbo ha ottenuto il pass per la finale, e dalle 2:45 proverà a ottenere una medaglia che faccia il paio con quella olimpica. Alle 3:00 avremo le batterie dei 200 femminili: qui l’azzurra impegnata sarà Dalia Kaddari. Alle 3:20 spazio al salto triplo femminile, alle 4:20 nei 3000 siepi maschili Ahmed Abdelwahed sarà ai blocchi di partenza. Ultima finale del giorno, quella che alle 4:50 si corre per i 1500 metri femminili. Speriamo sia grande Italia…

