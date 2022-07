Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: finali 22 luglio, tocca a Stano

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: SPERANZA STANO!

Altra giornata tutta da seguire quella dei Mondiali atletica 2022 a Eugene, in Oregon. Digerita la delusione dell’eliminazione della staffetta 4×100, priva di Marcell Jacobs e dunque incapace di ripetere l’exploit dell’oro olimpico di Tokyo, le speranze di medaglia si concentrano sul marciatore Massimo Stano, in gara nella 35km di marcia dopo l’oro conquistato proprio nell’ultima edizione delle Olimpiadi. Prova che andrà in scena nel pomeriggio italiano di domenica, alle 15.15, quando in Oregon sarà l’alba (le 6.15), nella gara che segnerà il debutto di questa distanza sul palcoscenico iridato. Mai infatti la 35 km è stata gara valevole per i Mondiali di atletica.

Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e finali 22 luglio

Massimo Stano ha affermato di credere nelle sue possibilità anche se il successo a Tokyo era arrivato sulla distanza della 20 km: “Non mi posso lamentare, il mio stato di forma è abbastanza buono, poteva andare peggio, non ho patito il jet lag, in tre giorni mi sono adattato al fuso orario. Sono qui per capire se posso essere competitivo anche sulla ‘trentacinque’ e non soltanto sulla 20 km”. Alle 4.30 italiane di domenica in pista anche le azzurre della 4×100 femminile: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno conquistato l’accesso in finale con il record italiano.

Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e gare 21 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali atletica 2022 viene trasmesse dalla televisione di stato, e sarà in particolare Rai Sport + HD il canale di riferimento per assistere a tutte le gare che riguardano la kermesse di Eugene. In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LEGGI ANCHE:

"Elena Vallortigara salverà atletica italiana"/ Sara Simeoni: "Voleva lasciare sport"

© RIPRODUZIONE RISERVATA