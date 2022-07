DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022/ Video streaming Rai: la prima volta negli Usa

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE: NELLA STORIA

Mentre aspettiamo il via alla diretta dei Mondiali di atletica 2022 per la prima giornata di gare a Eugene, possiamo notare che questa diciottesima edizione della rassegna iridata di atletica leggera sarà clamorosamente la prima di sempre negli Stati Uniti, che non avevano mai ospitato prima di quest’anno i Mondiali di atletica. In generale il continente americano vanta un solo precedente, quello del 2001 nella città canadese di Edmonton, per il resto i Mondiali di atletica hanno sempre avuto luogo in Europa oppure in Asia.

Fanno la parte del leone la Finlandia, la Germania e il Giappone, che hanno ospitato due edizioni a testa: Helsinki fu sede dei primi Mondiali nel 1983 e poi di nuovo nel 2005, per la Germania ecco Stoccarda 1993 e Berlino 2009, mentre il Giappone ci ha offerto Tokyo 1991 e Osaka 2007 – ne consegue che Helsinki è l’unica città al mondo ad avere ospitato per due volte i Mondiali di atletica. Quest’anno, con dodici mesi di ritardo dal momento che questi avrebbero dovuto essere i Mondiali 2021, si sfata il “tabù” Stati Uniti, nettamente al comando del medagliere complessivo ma mai organizzatori in precedenza dei Mondiali di atletica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO IN DIRETTA

La diretta tv della prima giornata dei Mondiali di atletica 2022 a Eugene sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento per la sessione del mattino americano, mentre per le finali l’appuntamento notturno sarà su Rai 2. Da notare anche la diretta tv su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI ATLETICA 2022

TAMBERI E JACOBS!

La prima giornata di gare in diretta ai Mondiali di atletica 2022 a Eugene, nello stato Usa dell’Oregon, promette di regalarci subito grandi emozioni, anche se purtroppo bisognerà fare i conti con ben nove ore di fuso orario che complicheranno non poco la visione degli eventi dall’Italia. In ogni caso l’attesa è grande, anche perché siamo reduci dall’incredibile raccolto di cinque medaglie d’oro in atletica leggera l’anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo e di conseguenza aspettative sono alte anche per la rassegna iridata di Eugene 2022, anche se bisogna evidenziare che molte cose sono cambiate rispetto all’anno scorso.

Ad esempio, bisogna fare i conti con alcune incognite legate alle condizioni fisiche di Marcell Jacobs, reduce da mesi piuttosto complicati, mentre per Gianmarco Tamberi c’è stato il “caso” legato al padre allenatore e nella marcia ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al doppio trionfo olimpico di un anno fa di Massimo Stano e Antonella Palmisano. In ogni caso, questo resta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio già nella prima giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2022 da Eugene.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 EUGENE: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della prima giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2022 a Eugene, ecco che il programma di venerdì 15 luglio ci metterà subito di fronte al problema delle nove ore di fuso orario. Si comincerà alle ore 18.05 italiane con la sessione del mattino di Eugene, che però sarà caratterizzata esclusivamente da qualificazioni, compresa quella del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi. In seguito diventerà protagonista la marcia con le due gare sui 20 km: alle ore 22.10 via alla 20 km di marcia femminile nella quale sarà tuttavia assente Antonella Palmisano a causa di una infiammazione all’anca, mentre saranno già le 00.10 quando prenderà il via la 20 km di marcia maschile, in questo caso senza Massimo Stano perché l’olimpionico in questi Mondiali di atletica 2022 parteciperà alla nuova gara sui 35 km.

La sessione pomeridiana nello stadio prenderà il via alle ore 2.05 della notte italiana di sabato (le 17.05 locali di venerdì), ma per oggi saranno quasi tutte qualificazioni o batterie, compreso il primo turno dei 100 metri di Marcell Jacobs dalle ore 3.50, con l’unica eccezione della staffetta 4×400 metri mista (due uomini e altrettante donne per ogni Nazionale), la cui finale concluderà il programma alle ore 4.50 del sabato mattino italiano e sarà il terzo titolo in palio ai Mondiali di atletica 2022, il primo però all’interno dello stadio.











