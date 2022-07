Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai, programma e finali 19 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: SOLO LA SESSIONE NOTTURNA!

Ai Mondiali atletica 2022, per la giornata di martedì 19 luglio, dobbiamo fare una precisazione: oggi infatti a Eugene avremo soltanto la sessione serale, ma questo significa che da noi sarà già mercoledì 20. Infatti le 9 ore di fuso orario ci proiettano già sul giorno seguente: in Oregon saranno le 17:15 della sera quando scatteranno le batterie dei 400 ostacoli femminili, ma appunto in Italia l’orario sarà le 2:15 della nostra mattina. Quindi, ufficialmente la giornata è quella di martedì perché il calendario tiene conto dell’orario locale, ma nella diretta dei Mondiali atletica 2022 saremo già su mercoledì per quanto riguarda casa nostra.

Sia come sia, sarà una giornata a scartamento ridotto volendola presentare in questo modo: si assegneranno comunque quattro titoli che sono anche importanti, per l’Italia le possibilità di medaglia (non troppe, ma ovviamente si può sempre sognare e sperare) saranno quelle di Elena Vallortigara che si è qualificata per la finale del salto in alto femminile. L’appuntamento sarà alle ore 2:40 di casa nostra: naturalmente questo è l’orario in cui inizierà la gara, che poi si potrà protrarre anche a lungo (dipenderà dall’eventuale bravura delle atlete che andranno a caccia di medaglia ai Mondiali atletica 2022).

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali atletica 2022 viene trasmesse dalla televisione di stato, e sarà in particolare Rai Sport + HD il canale di riferimento per assistere a tutte le gare che riguardano la kermesse di Eugene. In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Andiamo dunque a presentare la giornata di martedì 19 luglio ai Mondiali atletica 2022. Come abbiamo detto, si parte con le batterie dei 400 ostacoli femminili; come già accaduto con altre gare nei giorni precedenti, per semifinali e finali dovremo aspettare i giorni successivi. Infatti alle 3:50 italiane scatteranno le semifinali dei 200 metri maschili, i cui turni eliminatori sono andati in scena nella notte di ieri; ancora prima, ovvero alle 3:05, avremo le semifinali della stessa gara (i 200) ma al femminile.

Poco dopo alle 3:33 la diretta dei Mondiali atletica 2022 ci presenterà l’inizio della finale del lancio del disco maschile. Alle 4:30 e alle 4:50 verranno assegnati gli ultimi due titoli del giorno, entrambe gare maschili: avremo prima la finale dei 1500 metri e poi quella dei 400 ostacoli. Vedremo allora quello che succederà a Eugene: per l’Italia, almeno sulla carta, non dovrebbe essere una giornata di straordinarie soddisfazioni ma, come già detto, potrebbero anche arrivare delle sorprese…

