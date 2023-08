DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: Italia, arriva un bronzo! (oggi 20 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: BRONZO PER PALMISANO!

Nella diretta dei Mondiali atletica 2023 Budapest arriva una grande notizia per l’Italia: la seconda medaglia della nostra spedizione, dopo quella d’argento ottenuta da Leonardo Fabbri. Se la prende Antonella Palmisano, nella 20 Km di marcia femminile: in qualche modo l’azzurra “vendica” il ritiro di Massimo Stano avvenuto ieri, con una gara di grande intelligenza nella quale ha messo alle spalle tante avversarie, ritrovandosi con le sole Maria Perez e Jemima Montag davanti a lei. Dunque oro per la Spagna (ancora), argento per l’Australia ma bronzo per l’Italia, che sale dunque a due medaglie nei Mondiali atletica 2023 Budapest.

Intanto sono in corso le batterie dei 400 metri femminili e stiamo anche vivendo l’eptathlon femminile; in pedana abbiamo poi Gianmarco Tamberi che è impegnato nelle qualificazioni del salto in alto, per lui la finale non dovrebbe essere un problema ma chiaramente dovrà essere la pedana a parlare, continuiamo quindi a vivere le grandi emozioni dei Mondiali atletica 2023 Budapest sperando che l’Italia sia ancora in grado di farsi valere… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv della seconda giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport (numero 58) sarà in generale il canale di riferimento per le batterie, mentre l’appuntamento serale (e oggi anche la marcia) sarà su Rai 2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV.

MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: SECONDA GIORNATA!

La seconda giornata di gare in diretta ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest, oggi domenica 20 agosto, regalerà tante altre grandi emozioni, con sei titoli in palio tra i quali quello naturalmente più atteso da tutti, cioè la finale dei 100 metri maschili che incoroneranno l’uomo più veloce del mondo. Sperando che Marcell Jacobs possa essere protagonista fino in fondo, dobbiamo notare che pure in ottica italiana sarà una domenica a dir poco stuzzicante, con l’olimpionica della marcia Antonella Palmisano e la figlia d’arte Larissa Iapichino che saranno al centro della nostra attenzione al pari del velocista bresciano.

Per l’Italia le cinque medaglie d’oro in atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo restano indimenticabili, forse irripetibili come risultati di punta ma il movimento è in crescita, come dimostra ad esempio il fatto che poche settimane fa abbiamo vinto per la prima volta gli Europei a squadre, quindi puntiamo a vivere la diretta dei Mondiali di atletica 2023 come un evento del quale provare ad essere protagonisti, magari facendo meglio del bottino di un anno fa a Eugene, edizione che era slittata causa Covid a un anno pari, mentre adesso si torna alla normalità. Oggi ci attende quindi una domenica di lusso: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella seconda giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della seconda giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, è fondamentale avere presente che il programma di domenica 20 agosto ci offrirà sei finali con titoli in palio. Gara secca che assegna subito il titolo è naturalmente la 20 km di marcia femminile con partenza già alle ore 7.15, bisognerà alzarsi presto per supportare Antonella Palmisano, l’olimpionica in carica di questa distanza. Dal mattino passiamo al cuore della sessione pomeridiana, perché alle ore 18.25 ci saranno i 10.000 metri maschili, altro titolo in palio con finale immediata, ma ancora prima (cioè alle ore 18.00) ci saranno gli 800 metri che chiuderanno l’eptathlon e incoroneranno la vincitrice della gara multipla femminile.

La diretta dei Mondiali di atletica 2023 sarà poi animata oggi in particolare dai 100 metri maschili, come è naturale che sia. Bisogna ricordare che già alle ore 16.35 ci saranno le semifinali, poi i migliori otto si giocheranno tutto nella finale delle ore 19.10, sperando che possa esserci anche Marcell Jacobs. Da non perdere sarà naturalmente pure la finale del salto in lungo femminile, nella quale la nostra Larissa Iapichino si giocherà un sogno a partire dalle ore 16.55, mentre l’ultimo titolo in palio oggi sarà quello del lancio del martello maschile, con finale dalle ore 17.50. Per il resto, ci saranno naturalmente tante qualificazioni, tra le quali quella del salto in alto maschile, naturalmente con Gianmarco Tamberi in evidenza.











