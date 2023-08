Diretta mondiali atletica 2023 Budapest/ Video streaming Rai: Folorunso terza in semifinale (Oggi 21 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: FOLORUNSO TERZA IN SEMIFINALE

Inizia il programma del salto con l’asta. Bruni e Molinarolo sono le due azzurre in gara. Molinarolo supera il 4,20. Inizia la batteria dei 400 ostacoli. Vince la giamaicana Russell con 54″53, al sesto posto c’è Marchiando. Ayomide Folorunso chiude con 54″30 a 8 centesimi dal record italiano, ottima la sua prova. Adekoya vince con il nuovo record asiatico di 53″56. Nella quarta batteria dei 4×400 mista Bol domina in 53″39. Knight con 54″27 vince la quinta batteria. Buone notizie per la Sartori che va in semifinale grazie al miglior tempo nei ripescaggi, insieme a lei Ennadi, Van der Walt e Demes. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della terza giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, essendoci solo la sessione serale l’appuntamento sarà su Rai 2 salvo mezz’ora su Rai Sport (canale 58) durante il Tg2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV.

SI COMINCIA

Eccoci pronti finalmente a vivere tutte le emozioni della diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest. Una finale certamente molto interessante oggi sarà quella del salto triplo maschile, specialità che negli ultimi anni è stata dominata dal portoghese di origini cubane Pedro Pichardo, che in questo momento è infatti campione olimpico, del Mondo e d’Europa in carica ma oggi sarà il grande assente. Un dominio totale passato quindi anche dai Mondiali 2022 a Eugene, dove Pedro Pichardo aveva vinto la medaglia d’oro con la misura di 17,95 metri. La superiorità era stata evidente, 40 cm meglio del secondo posto di Hugues Fabrice Zango per il Burkina Faso con la misura di 17,55 metri, poi al terzo posto con 17,31 metri si era classificato il cinese Zhu Yaming.

Noi però ricordiamo quella finale soprattutto perché l’Italia ottenne il quarto e quinto posto, prestazione di squadra eccezionale anche se con delusione per un podio davvero sfiorato: 17,25 metri per Andrea Dallavalle (purtroppo a sua volta assente oggi), mentre Emmanuel Ihemeje chiuse alle sue spalle con 17,17 metri e oggi potrebbe quindi essere un protagonista e farci sognare. Adesso però basta parole, perché a “parlare” dovranno essere le piste, le pedane e i cronometri della rassegna iridata in terra magiara: via alla terza giornata in compagnia della diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA GARA REGINA

Come abbiamo già avuto modo di vedere, oggi sicuramente la gara in primo piano per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà la finale dei 100 metri femminili, che un anno fa a Eugene avevano visto una grande tripletta della Giamaica, una sorta di risposta al tris maschile degli USA il giorno precedente. La vittoria era andata in 10”67 a Shelly-Ann Fraser-Pryce, una regina assoluta della velocità se si pensa che in carriera è stata addirittura per cinque volte campionessa del Mondo dei 100 metri (oltre a tanti altri successi); alle sue spalle, secondo posto in 10”73 per Shericka Jackson e terzo posto per Elaine Thompson-Herah in 10”81, naturalmente tutte per la Giamaica, mentre tutto il resto del mondo era rimasto giù dal podio.

I rimpianti furono soprattutto per la quarta classificata, naturalmente, a maggior ragione perché la britannica Dina Asher-Smith corse in 10”83, restando quindi a due soli centesimi dalla medaglia di bronzo. Questo però è ormai il passato, anche se recente: oggi semifinali e poi finale ci diranno se qualcosa sarà cambiato nelle gerarchie dei 100 metri femminili ai Mondiali di atletica… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO LA TERZA GIORNATA

Dopo le spettacolari emozioni del weekend, la terza giornata di gare in diretta ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest ci attende oggi, lunedì 21 agosto, con altri quattro titoli in palio in una serata che avrà sicuramente come evento clou i 100 metri femminili che incoroneranno la donna più veloce del mondo, dopo che ieri sera abbiamo naturalmente avuto la stessa gara al maschile. Il calendario ha messo già nei primi due giorni tante gare importanti anche in ottica italiana per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest e le emozioni non sono mancate, per cui non vediamo l’ora di assistere ad altri eventi nella capitale magiara.

I riflettori saranno puntati quindi soprattutto sulle velociste in questa terza giornata nella quale i Mondiali di atletica Budapest 2023 vivranno (come vedremo meglio presentando il programma) solamente la sessione finale, che d’altronde è quella più significativa e propone le finali del giorno per la rassegna iridata. Sperando naturalmente in buone notizie anche da parte di tutti gli italiani che saranno in gara nelle prossime ore, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella terza giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della terza giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, il programma di lunedì 21 agosto sarà ridotto rispetto ai giorni precedenti e infatti prevederà solamente la sessione serale a partire dalle ore 18.40, nella quale comunque le emozioni saranno garantite grazie a quattro finali. La prima sarà quella del salto triplo maschile a partire dalle ore 19.40, nella quale il bergamasco Emmanuel Ihemeje potrebbe essere un interessante outsider, mentre alle ore 20.30 comincerà la finale anche del lancio del disco, sempre al maschile.

Infine, la conclusione della giornata sarà con le uniche due finali in pista previste oggi nella diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, cioè alle ore 21.40 i 110 ostacoli (naturalmente maschili) e subito dopo, cioè alle ore 21.50, la finale dei 100 metri femminili che proclameranno il nome della donna più veloce del mondo. Ci saranno comunque pure alcune qualificazioni, in particolare le semifinali dei 400 hs maschili e dei 400 metri femminili, oltre a quelle di 110 hs e 100 femminili, che stasera vivranno infatti doppio turno per giungere alla consegna del titolo.











