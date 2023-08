DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: Sifan Hassan in copertina (22 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IN COPERTINA

Tra le protagoniste più attese oggi nella diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest ci sarà sicuramente l’etiope naturalizzata olandese Sifan Hassan, che sarà una delle grandi favorite della finale dei 1500 metri femminili. Hassan, classe 1993 e cittadina olandese dal 2013, è ormai una veterana e il suo palmares è formidabile, con le Olimpiadi di Tokyo 2020 che hanno rappresentato naturalmente il suo capolavoro, sotto forma di doppio oro nei 5000 e nei 10000 metri più il bronzo nei 1500. La specialità più breve ha comunque già regalato tantissime soddisfazioni a Sifan Hassan, Mondiali compresi.

Vanno infatti ricordate la medaglia d’oro a Doha 2019 e quella di bronzo a Pechino 2015, oltre a un oro e un argento a livello europeo. I Mondiali di Budapest sono iniziati male per Sifan Hassan, con sfortuna nei 10000 metri chiusi all’undicesimo posto a causa di una caduta quando l’olandese era in lotta per la vittoria, ma ci sono ancora i 1500 e poi naturalmente anche i 5000 per rendere comunque memorabile questa rassegna iridata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della terza giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, essendoci solo la sessione serale l’appuntamento sarà su Rai 2 salvo mezz’ora su Rai Sport (canale 58) durante il Tg2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV.

MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL GIORNO DI TAMBERI!

Prosegue con la quarta giornata di gare la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest anche oggi, martedì 22 agosto, con altri quattro titoli in palio in una serata che in ottica italiana avrà sicuramente come evento clou il salto in alto maschile con il campione olimpico Gianmarco Tamberi che sfiderà ancora una volta l’amico rivale Mutaz Essa Barshim. Il calendario ha collocato quindi oggi questa gara, logicamente una delle più attese in ottica italiana per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, dal momento che questa sera Gimbo nella capitale magiara andrà alla ricerca dell’unico titolo che ancora gli manca per rendere completa una carriera già leggendaria.

I riflettori saranno puntati quindi soprattutto sui saltatori in alto in questa quarta giornata nella quale i Mondiali di atletica Budapest 2023 vivranno (come vedremo meglio presentando il programma) solamente la sessione finale, che d’altronde è sempre quella più significativa perché propone le finali del giorno per la rassegna iridata (le uniche eccezioni sono marcia e maratona). Sperando naturalmente in buone notizie anche da parte di tutti gli altri italiani che saranno in gara nelle prossime ore, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella quarta giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della quarta giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, è doveroso presentare il programma di martedì 22 agosto che, come era già successo ieri, sarà contenuto per intero nella sessione serale a partire dalle ore 18.40, nella quale comunque le emozioni saranno garantite grazie a quattro finali, oltre alle batterie di 100 hs (ovviamente femminili) e 800 metri maschili e alle semifinali dei 400 hs femminili e dei 400 metri maschili. Parlando però delle finali, ecco che la prima in ordine cronologico sarà anche quella più importante per l’Italia, cioè il salto in alto maschile a partire dalle ore 19.58, con Gianmarco Tamberi e anche Marco Fassinotti a difendere i nostri colori.

La diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest ci offrirà poi dalle ore 20.20 la finale del lancio del disco femminile nella quale Daisy Osakue proverà a ritagliarsi un ruolo da outsider anche se le favorite onestamente sono altre. Quanto alle finali in pista, dovremo aspettare le ore 21.31 per assistere alla gara dei 1500 metri femminili, con Ludovica Cavalli che è stata meravigliosa a ritagliarsi un posto tra le partecipanti, anche se onestamente la lotta per le posizioni di vertice sarà proibitiva per lei. Infine, alle ore 21.42 avremo la finale dei 3000 siepi maschili, in questo caso senza Azzurri in gara.











